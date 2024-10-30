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Сбербанк приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке
Сбербанк приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке - РИА Новости, 30.10.2024
Сбербанк приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке
Сбербанк с среды замораживает запись на сделки по семейной ипотеке из-ха исчерпания лимита, прием заявок по данной программе на "Домклике" продолжится, сообщили РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T01:48
2024-10-30T01:48
2024-10-30T03:06
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сбербанк с среды замораживает запись на сделки по семейной ипотеке из-ха исчерпания лимита, прием заявок по данной программе на "Домклике" продолжится, сообщили в пресс-службе финансовой организации.Как уточнили в Сбербанке, решение связано с исчерпанием лимита, выделенного правительством.Клиентма, записавшимся на сделку до указанной даты, кредиты выдадут в обычном режиме. Запись на сделки возобновится сразу после выделения доплимита.Новые заявки будут рассматриваться на прежних условиях, ставка по кредитам до установленного правительством лимита останется на уровне в шесть процентов. В случае, если кредит будет выше лимита, средняя ставка для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти при сумме кот 12,5 миллиона рублей составит 9,4 процента. Для иных регионов при сумме кредита свыше 6,5 миллиона рублей — 10 процентов.Ранее в Сбербанке сообщили, что в связи с ростом ставок по ипотеке по базовым программам на прошлой неделе банк скорректировал ставки по семейной ипотеке, которая выдается сверх лимита, установленного правительством на 1-4 процентных пункта.
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россия, московская область (подмосковье), москва, ипотека, экономика, сбербанк россии, домклик
Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Ипотека, Экономика, Сбербанк России, ДомКлик
Сбербанк приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке
Сбербанк с 30 октября приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке