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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии звезды сериала "Интерны" Ильина - РИА Новости, 30.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:15 30.10.2024 (обновлено: 14:38 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/ilin-1980883186.html
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии звезды сериала "Интерны" Ильина
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии звезды сериала "Интерны" Ильина - РИА Новости, 30.10.2024
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии звезды сериала "Интерны" Ильина
Звезда сериала "Интерны" Александр Ильин находится в диагностическом отделении НИИ имени Склифосовского в Москве в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:15
2024-10-30T14:38
москва
здоровье - общество
культура
александр ильин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Звезда сериала "Интерны" Александр Ильин находится в диагностическом отделении НИИ имени Склифосовского в Москве в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. "Лежит в диагностике, состояние удовлетворительное", — рассказали агентству в больнице.Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что во вторник актера госпитализировали в столичную больницу с острой болью внизу живота. После того, как аппендицит подтвердился, Ильину провели операцию, все прошло планово.
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москва, здоровье - общество, александр ильин
Москва, Здоровье - Общество, Культура, Александр Ильин
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии звезды сериала "Интерны" Ильина

НИИ Склифосовского назвал состояние звезды "Интернов" Ильина удовлетворительным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктер Александр Ильин во время съемок фильма "Хороший плохой день"
Актер Александр Ильин во время съемок фильма Хороший плохой день - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актер Александр Ильин во время съемок фильма "Хороший плохой день". Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Звезда сериала "Интерны" Александр Ильин находится в диагностическом отделении НИИ имени Склифосовского в Москве в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении.
"Лежит в диагностике, состояние удовлетворительное", — рассказали агентству в больнице.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что во вторник актера госпитализировали в столичную больницу с острой болью внизу живота.
После того, как аппендицит подтвердился, Ильину провели операцию, все прошло планово.
 
КультураМоскваЗдоровье - ОбществоАлександр Ильин
 
 
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