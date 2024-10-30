https://ria.ru/20241030/ilin-1980883186.html

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии звезды сериала "Интерны" Ильина

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии звезды сериала "Интерны" Ильина - РИА Новости, 30.10.2024

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии звезды сериала "Интерны" Ильина

Звезда сериала "Интерны" Александр Ильин находится в диагностическом отделении НИИ имени Склифосовского в Москве в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:15

2024-10-30T12:15

2024-10-30T14:38

москва

здоровье - общество

культура

александр ильин

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Звезда сериала "Интерны" Александр Ильин находится в диагностическом отделении НИИ имени Склифосовского в Москве в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. "Лежит в диагностике, состояние удовлетворительное", — рассказали агентству в больнице.Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что во вторник актера госпитализировали в столичную больницу с острой болью внизу живота. После того, как аппендицит подтвердился, Ильину провели операцию, все прошло планово.

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москва, здоровье - общество, александр ильин