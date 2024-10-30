https://ria.ru/20241030/gretsiya-1980855265.html

Экс-премьер Греции заявил о риске торгового конфликта между США и ЕС

Экс-премьер Греции заявил о риске торгового конфликта между США и ЕС - РИА Новости, 30.10.2024

Экс-премьер Греции заявил о риске торгового конфликта между США и ЕС

Бывший премьер Греции Алексис Ципрас считает, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США создаст риск торгового конфликта между Америкой и... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:24

2024-10-30T11:24

2024-10-30T11:24

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АФИНЫ, 30 окт - РИА Новости. Бывший премьер Греции Алексис Ципрас считает, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США создаст риск торгового конфликта между Америкой и Евросоюзом. "Европейская экономика избежала рецессии, а производительность США высока благодаря политике развития (президента Джо) Байдена. Но это одна сторона монеты. Одним из источников риска являются предстоящие выборы в США. Если Дональд Трамп будет избран, риск торгового конфликта между США и ЕС будет больше и повлияет на инфляцию", - сказал Ципрас, выступая на мероприятии, посвященному 40-летию Арабского института предпринимателей (IACE) в Тунисе. Его речь опубликовал Институт Ципраса. Говоря о проблемах миграции, экс-премьер Греции заявил также, что "нужно противостоять ксенофобской риторике, которую мы слышим от Дональда Трампа". Ципрас заявил также, что лидерство Запада должно быть другим. "Мы переживаем исторический переход к многополярному миру, где международная роль США является ведущей, но не доминирующей. Нам необходимо разработать новую многостороннюю архитектуру как в финансовой сфере, так и в сфере безопасности. … Нам нужно иное лидерство со стороны Запада. Лидерство, основанное на видении, которое признает, что мир многополярен и не управляется только Соединенными Штатами… Западу необходимо пересмотреть допущенные им ошибки, особенно в плане военного вмешательства. И ему необходимо перестать применять двойные стандарты", - сказал экс-премьер. Ципрас возглавлял Коалицию радикальных левых СИРИЗА, он был премьер-министром Греции в 2015-2019 годах. Ципрас до прихода к власти в январе 2015 года был одним из самых ярых критиков Америки и американского империализма. В период предвыборной кампании в США 2016 года правящая в Греции партия СИРИЗА и сам Ципрас делали ставку на победу Хиллари Клинтон и открыто критиковали Трампа, не допуская вероятности его прихода к власти. После победы Трампа греческий премьер несколько месяцев добивался встречи с ним. В 2017 году во время визита в США Ципрас заявил, что подход Трампа к делам и его действия в политике "иногда могут быть похожими на дьявольские, но они делаются во благо". В результате правления Ципраса на территории Греции появились новые американские базы.

https://ria.ru/20241029/tramp-1980761604.html

https://ria.ru/20241022/putin-1979239657.html

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