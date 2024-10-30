https://ria.ru/20241030/gosduma-1980902857.html

ГД приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

ГД приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 30.10.2024

ГД приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:32

2024-10-30T13:32

2024-10-30T14:18

госдума рф

василий пискарев

маргарита павлова (политик)

вячеслав володин

россия

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений.Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов всех фракций и сенатор Маргарита Павлова. Законопроектом предлагается дополнить перечень преступлений, совершение которых влезет конфискацию имущества, статьей 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции), если преступление совершено из корыстных побуждений.Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания отметил, что данный закон стал уже двенадцатой депутатской инициативой по борьбе с незаконной миграцией, принятой палатой с начала года."Хотелось бы, чтобы все те, кто нарушает законодательство, занимаясь организацией незаконной миграции, понимали: от дельцов до тех, кто сидит в кабинетах и работает в правоохранительных органах, мы приняли закон, который наказывает сурово за это. Не только сроками от 8 до 15 лет, но и конфискация имущества происходит у этих всех преступников, у тех, кто занимается нелегальной миграцией", - подчеркнул он.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что по информации МВД, в 2023 году рост преступлений по статье 322.1 УК РФ составил 79,6%. По его словам, незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы.Как отмечал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, завоз мигрантов стал для теневых дельцов высокодоходным бизнесом, который способствует росту преступности. Он также указывал, что нелегальная миграция является и способом проникновения в РФ представителей экстремистских и террористических групп, поэтому представляет серьёзную угрозу для безопасности государства и граждан.По мнению Пискарева, принятие закона поможет в наведении порядка в миграционной сфере, это выгодно и самим приезжающим на заработки, которые, находясь вне правового поля, также становятся жертвами преступлений.

https://ria.ru/20241030/migranty-1980851991.html

https://ria.ru/20241029/migranty-1980677138.html

https://ria.ru/20241030/gosduma-1980899759.html

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госдума рф, василий пискарев, маргарита павлова (политик), вячеслав володин, россия, общество