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ГД приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 30.10.2024
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13:32 30.10.2024 (обновлено: 14:18 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/gosduma-1980902857.html
ГД приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
ГД приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 30.10.2024
ГД приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:32
2024-10-30T14:18
госдума рф
василий пискарев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений.Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов всех фракций и сенатор Маргарита Павлова. Законопроектом предлагается дополнить перечень преступлений, совершение которых влезет конфискацию имущества, статьей 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции), если преступление совершено из корыстных побуждений.Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания отметил, что данный закон стал уже двенадцатой депутатской инициативой по борьбе с незаконной миграцией, принятой палатой с начала года."Хотелось бы, чтобы все те, кто нарушает законодательство, занимаясь организацией незаконной миграции, понимали: от дельцов до тех, кто сидит в кабинетах и работает в правоохранительных органах, мы приняли закон, который наказывает сурово за это. Не только сроками от 8 до 15 лет, но и конфискация имущества происходит у этих всех преступников, у тех, кто занимается нелегальной миграцией", - подчеркнул он.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что по информации МВД, в 2023 году рост преступлений по статье 322.1 УК РФ составил 79,6%. По его словам, незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы.Как отмечал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, завоз мигрантов стал для теневых дельцов высокодоходным бизнесом, который способствует росту преступности. Он также указывал, что нелегальная миграция является и способом проникновения в РФ представителей экстремистских и террористических групп, поэтому представляет серьёзную угрозу для безопасности государства и граждан.По мнению Пискарева, принятие закона поможет в наведении порядка в миграционной сфере, это выгодно и самим приезжающим на заработки, которые, находясь вне правового поля, также становятся жертвами преступлений.
https://ria.ru/20241030/migranty-1980851991.html
https://ria.ru/20241029/migranty-1980677138.html
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госдума рф, василий пискарев, маргарита павлова (политик), вячеслав володин, россия, общество
Госдума РФ, Василий Пискарев, Маргарита Павлова (политик), Вячеслав Володин, Россия, Общество
ГД приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Госдума приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений.
Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов всех фракций и сенатор Маргарита Павлова. Законопроектом предлагается дополнить перечень преступлений, совершение которых влезет конфискацию имущества, статьей 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции), если преступление совершено из корыстных побуждений.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания отметил, что данный закон стал уже двенадцатой депутатской инициативой по борьбе с незаконной миграцией, принятой палатой с начала года.
"Хотелось бы, чтобы все те, кто нарушает законодательство, занимаясь организацией незаконной миграции, понимали: от дельцов до тех, кто сидит в кабинетах и работает в правоохранительных органах, мы приняли закон, который наказывает сурово за это. Не только сроками от 8 до 15 лет, но и конфискация имущества происходит у этих всех преступников, у тех, кто занимается нелегальной миграцией", - подчеркнул он.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что по информации МВД, в 2023 году рост преступлений по статье 322.1 УК РФ составил 79,6%. По его словам, незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы.
Как отмечал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, завоз мигрантов стал для теневых дельцов высокодоходным бизнесом, который способствует росту преступности. Он также указывал, что нелегальная миграция является и способом проникновения в РФ представителей экстремистских и террористических групп, поэтому представляет серьёзную угрозу для безопасности государства и граждан.
По мнению Пискарева, принятие закона поможет в наведении порядка в миграционной сфере, это выгодно и самим приезжающим на заработки, которые, находясь вне правового поля, также становятся жертвами преступлений.
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Госдума РФВасилий ПискаревМаргарита Павлова (политик)Вячеслав ВолодинРоссияОбщество
 
 
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