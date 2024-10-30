Суббота 2 ноября будет сокращенным рабочим днем
Депутат ГД Нилов: суббота 2 ноября станет сокращенным рабочим днем
Сотрудники одного из московских офисов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Суббота, 2 ноября, будет сокращенным рабочим днем, хотя он и не предпраздничный, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
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"Призываю всех работодателей обратить внимание на нюансы трудового законодательства и на то, что мы в субботу, 2 ноября, отрабатываем за 30 апреля", — сказал он.
Депутат отметил, что 30 апреля должен был быть предпраздничный день перед 1 мая. Но этот день перенесли на 2 ноября, поэтому он остался укороченным, хотя и не предшествует непосредственно празднику.
День народного единства отмечается 4 ноября. Этот праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
"Прошу всех работодателей обратить внимание на такие нюансы и обеспечить соблюдение прав работников 2 ноября", — добавил Нилов, отметив, что Минтруд придерживается такой же позиции.
Субботу, 2 ноября, сделали рабочим днем, чтобы перенести выходной на 30 апреля будущего года. Таким образом, на День народного единства россияне будут отдыхать два дня: воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4-е. А в 2025-м их ждут длинные выходные с 28 апреля по 1 мая.
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