https://ria.ru/20241030/gosduma-1980855653.html

Суббота 2 ноября будет сокращенным рабочим днем

Суббота 2 ноября будет сокращенным рабочим днем - РИА Новости, 30.10.2024

Суббота 2 ноября будет сокращенным рабочим днем

Суббота, 2 ноября, будет сокращенным рабочим днем, хотя он и не предпраздничный, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:04

2024-10-30T11:04

2024-10-30T11:33

общество

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Суббота, 2 ноября, будет сокращенным рабочим днем, хотя он и не предпраздничный, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. "Призываю всех работодателей обратить внимание на нюансы трудового законодательства и на то, что мы в субботу, 2 ноября, отрабатываем за 30 апреля", — сказал он.Депутат отметил, что 30 апреля должен был быть предпраздничный день перед 1 мая. Но этот день перенесли на 2 ноября, поэтому он остался укороченным, хотя и не предшествует непосредственно празднику. "Прошу всех работодателей обратить внимание на такие нюансы и обеспечить соблюдение прав работников 2 ноября", — добавил Нилов, отметив, что Минтруд придерживается такой же позиции.Субботу, 2 ноября, сделали рабочим днем, чтобы перенести выходной на 30 апреля будущего года. Таким образом, на День народного единства россияне будут отдыхать два дня: воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4-е. А в 2025-м их ждут длинные выходные с 28 апреля по 1 мая.

https://ria.ru/20241030/noyabr-1822919975.html

https://ria.ru/20241030/prazdnik-1828595472.html

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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)