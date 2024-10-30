https://ria.ru/20241030/gonorar-1980815532.html

В Госдуме призвали ограничить гонорары артистов за новогодние выступления

В Госдуме призвали ограничить гонорары артистов за новогодние выступления - РИА Новости, 30.10.2024

В Госдуме призвали ограничить гонорары артистов за новогодние выступления

Депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних огоньков. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T02:20

2024-10-30T02:20

2024-10-30T02:20

госдума рф

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних огоньков. "На сегодняшний момент недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы. Поэтому сейчас, в преддверии съемок новогодних огоньков, призываю руководство каналов пересмотреть гонорары наших звезд", - сказал он РИА Новости. Депутат добавил, что в последнее время на его встречах с гражданами все чаще возникает вопрос о корректности проведения развлекательных мероприятий сейчас. Он добавил, что государственные праздники и новый год - это объединяющие всех события, поднимающие общий дух и веру. Или проведение мероприятий для вынужденных беженцев и детей - эти мероприятия просто необходимы. "Но вот в чем я соглашусь с моими избирателями, так это в порой нереальных суммах, которые платят артистам в рамках государственных контрактов, в том числе выступлениях на городских праздниках", - утверждает парламентарий.

https://ria.ru/20241024/kontsert-1979839888.html

https://ria.ru/20240811/artisty-1965519362.html

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