https://ria.ru/20241030/gonorar-1980815532.html
В Госдуме призвали ограничить гонорары артистов за новогодние выступления
В Госдуме призвали ограничить гонорары артистов за новогодние выступления - РИА Новости, 30.10.2024
В Госдуме призвали ограничить гонорары артистов за новогодние выступления
Депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних огоньков. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T02:20
2024-10-30T02:20
2024-10-30T02:20
госдума рф
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних огоньков. "На сегодняшний момент недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы. Поэтому сейчас, в преддверии съемок новогодних огоньков, призываю руководство каналов пересмотреть гонорары наших звезд", - сказал он РИА Новости. Депутат добавил, что в последнее время на его встречах с гражданами все чаще возникает вопрос о корректности проведения развлекательных мероприятий сейчас. Он добавил, что государственные праздники и новый год - это объединяющие всех события, поднимающие общий дух и веру. Или проведение мероприятий для вынужденных беженцев и детей - эти мероприятия просто необходимы. "Но вот в чем я соглашусь с моими избирателями, так это в порой нереальных суммах, которые платят артистам в рамках государственных контрактов, в том числе выступлениях на городских праздниках", - утверждает парламентарий.
https://ria.ru/20241024/kontsert-1979839888.html
https://ria.ru/20240811/artisty-1965519362.html
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госдума рф
В Госдуме призвали ограничить гонорары артистов за новогодние выступления
Депутат Антропенко призвал ограничить гонорары артистов за новогодние шоу
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних огоньков.
"На сегодняшний момент недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы. Поэтому сейчас, в преддверии съемок новогодних огоньков, призываю руководство каналов пересмотреть гонорары наших звезд", - сказал он РИА Новости.
Депутат добавил, что в последнее время на его встречах с гражданами все чаще возникает вопрос о корректности проведения развлекательных мероприятий сейчас.
Он добавил, что государственные праздники и новый год - это объединяющие всех события, поднимающие общий дух и веру. Или проведение мероприятий для вынужденных беженцев и детей - эти мероприятия просто необходимы.
"Но вот в чем я соглашусь с моими избирателями, так это в порой нереальных суммах, которые платят артистам в рамках государственных контрактов, в том числе выступлениях на городских праздниках", - утверждает парламентарий.