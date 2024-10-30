https://ria.ru/20241030/geroy-1980964677.html

Участнику СВО из Ингушетии посмертно присвоили звание Героя России

Участнику СВО из Ингушетии посмертно присвоили звание Героя России - РИА Новости, 30.10.2024

Участнику СВО из Ингушетии посмертно присвоили звание Героя России

Участвовавшему в специальной военной операции капитану Султану Хашагульгову из Ингушетии посмертно присвоено звание Героя России, сообщил глава региона... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:03

2024-10-30T17:03

2024-10-30T17:03

специальная военная операция на украине

россия

старомайорское

донецкая народная республика

махмуд-али калиматов

владимир путин

вооруженные силы рф

общество

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НАЛЬЧИК, 30 окт – РИА Новости. Участвовавшему в специальной военной операции капитану Султану Хашагульгову из Ингушетии посмертно присвоено звание Героя России, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале. "Указом президента России Владимира Путина звание Героя России присвоено капитану Султану Хашагульгову, участнику СВО. Посмертно", - написал Калиматов.По его данным, 28-летний командир штурмового отряда 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа погиб, выполняя боевую задачу в районе населенного пункта Старомайорское в Донецкой Народной Республике. "Тридцатого июня штурмовая группа под его командованием выполняла боевую задачу. Ценой своей жизни капитан С.А. Хашагульгов спас от смерти старшего сержанта А.С. Сайгина. Такими бывают настоящие командиры", - подчеркнул глава Ингушетии. Он отметил, что в семье Хашагульговых это второй Герой России. Султан был двоюродным братом Героя России подполковника Султана Хашагульгова. "Такие люди являются достоянием нации, и мы должны чтить их и помнить, воспитывая на таких подвигах подрастающее поколение", - заявил Калиматов.

https://ria.ru/20240614/zvezda-1953039566.html

https://ria.ru/20240504/geroy-1943909913.html

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Ольга Фомченкова

россия, старомайорское, донецкая народная республика, махмуд-али калиматов, владимир путин, вооруженные силы рф, общество