https://ria.ru/20241030/gaz-1980905765.html

Захарова рассказала о поставках газа в Молдавию

Захарова рассказала о поставках газа в Молдавию - РИА Новости, 30.10.2024

Захарова рассказала о поставках газа в Молдавию

Россия продолжает исполнять свои обязательства перед Молдавией по заключённому в 2021 году газовому контракту, несмотря на присоединение Кишинёва к введённым... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:45

2024-10-30T13:45

2024-10-30T13:45

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия продолжает исполнять свои обязательства перед Молдавией по заключённому в 2021 году газовому контракту, несмотря на присоединение Кишинёва к введённым против России санкциям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Несмотря на присоединение Кишинёва к введённым против нашей страны экономическим санкциям так называемому реестру ущерба, мы чётко исполняем свои обязательства по заключённому в октябре 2021 года газовому контракту, благодаря которому Молдавия получает дешёвую электроэнергию, вырабатываемую на молдавской государственной районной электростанции", - сказала она в ходе брифинга. Захарова добавила, что Россия видит, ценит и чувствует отношение молдаван к стране и в условиях развязанной коллективным западом антироссийской кампании делает всё возможное, чтобы ответные действия Москвы на недружественные шаги не затронули рядовых граждан Молдавии. Ранее МИД Молдавии выразил поддержку санкциям минфина США против российской Автономной независимой организации (АНО) "Евразия", связанной с бизнесменом и политиком Иланом Шором, а также против международной медиагруппы "Россия сегодня" и АНО "ТВ-Новости".

https://ria.ru/20241004/gaz-1976278614.html

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россия, молдавия, кишинев, мария захарова, илан шор, министерство финансов сша, в мире