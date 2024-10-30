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Захарова рассказала о поставках газа в Молдавию - РИА Новости, 30.10.2024
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13:45 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/gaz-1980905765.html
Захарова рассказала о поставках газа в Молдавию
Захарова рассказала о поставках газа в Молдавию - РИА Новости, 30.10.2024
Захарова рассказала о поставках газа в Молдавию
Россия продолжает исполнять свои обязательства перед Молдавией по заключённому в 2021 году газовому контракту, несмотря на присоединение Кишинёва к введённым... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:45
2024-10-30T13:45
россия
молдавия
кишинев
мария захарова
илан шор
министерство финансов сша
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия продолжает исполнять свои обязательства перед Молдавией по заключённому в 2021 году газовому контракту, несмотря на присоединение Кишинёва к введённым против России санкциям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Несмотря на присоединение Кишинёва к введённым против нашей страны экономическим санкциям так называемому реестру ущерба, мы чётко исполняем свои обязательства по заключённому в октябре 2021 года газовому контракту, благодаря которому Молдавия получает дешёвую электроэнергию, вырабатываемую на молдавской государственной районной электростанции", - сказала она в ходе брифинга. Захарова добавила, что Россия видит, ценит и чувствует отношение молдаван к стране и в условиях развязанной коллективным западом антироссийской кампании делает всё возможное, чтобы ответные действия Москвы на недружественные шаги не затронули рядовых граждан Молдавии. Ранее МИД Молдавии выразил поддержку санкциям минфина США против российской Автономной независимой организации (АНО) "Евразия", связанной с бизнесменом и политиком Иланом Шором, а также против международной медиагруппы "Россия сегодня" и АНО "ТВ-Новости".
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россия, молдавия, кишинев, мария захарова, илан шор, министерство финансов сша, в мире
Россия, Молдавия, Кишинев, Мария Захарова, Илан Шор, Министерство финансов США, В мире
Захарова рассказала о поставках газа в Молдавию

Захарова: Россия выполняет обязательства перед Молдавией по газовому контракту

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия продолжает исполнять свои обязательства перед Молдавией по заключённому в 2021 году газовому контракту, несмотря на присоединение Кишинёва к введённым против России санкциям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Несмотря на присоединение Кишинёва к введённым против нашей страны экономическим санкциям так называемому реестру ущерба, мы чётко исполняем свои обязательства по заключённому в октябре 2021 года газовому контракту, благодаря которому Молдавия получает дешёвую электроэнергию, вырабатываемую на молдавской государственной районной электростанции", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что Россия видит, ценит и чувствует отношение молдаван к стране и в условиях развязанной коллективным западом антироссийской кампании делает всё возможное, чтобы ответные действия Москвы на недружественные шаги не затронули рядовых граждан Молдавии.
Ранее МИД Молдавии выразил поддержку санкциям минфина США против российской Автономной независимой организации (АНО) "Евразия", связанной с бизнесменом и политиком Иланом Шором, а также против международной медиагруппы "Россия сегодня" и АНО "ТВ-Новости".
Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Россия вновь обогнала США по поставкам газа в Евросоюз
4 октября, 00:35
 
РоссияМолдавияКишиневМария ЗахароваИлан ШорМинистерство финансов СШАВ мире
 
 
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