https://ria.ru/20241030/ganchev-1980906863.html

Ганчев: взятие Кругляковки закрыло для ВСУ путь на правый берег Оскола

Ганчев: взятие Кругляковки закрыло для ВСУ путь на правый берег Оскола - РИА Новости, 30.10.2024

Ганчев: взятие Кругляковки закрыло для ВСУ путь на правый берег Оскола

Освобождение Кругляковки закрыло путь на правый берег Оскола для украинских войск, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:50

2024-10-30T13:50

2024-10-30T15:13

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Освобождение Кругляковки закрыло путь на правый берег Оскола для украинских войск, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника. Путь на правый берег реки Оскол в этом районе для нашего врага теперь закрыт", — сказал он.Что касается ситуации внутри села, то, отметил Ганчев, говорить о нормализации жизнедеятельности еще рано, поскольку оно находится на незначительном расстоянии от позиций ВСУ.Ранее в среду о взятии под контроль Кругляковки сообщило Минобороны. Глава ведомства Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии с освобождением населенного пункта.Помимо этого, бойцы группировки "Запад" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Петропавловки и Берестового (Харьковская область), Надии (ЛНР) и Серебрянского лесничества, а также отразили пять контратак. Противник за сутки потерял до 410 солдат убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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