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Ганчев: взятие Кругляковки закрыло для ВСУ путь на правый берег Оскола - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 30.10.2024 (обновлено: 15:13 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/ganchev-1980906863.html
Ганчев: взятие Кругляковки закрыло для ВСУ путь на правый берег Оскола
Ганчев: взятие Кругляковки закрыло для ВСУ путь на правый берег Оскола - РИА Новости, 30.10.2024
Ганчев: взятие Кругляковки закрыло для ВСУ путь на правый берег Оскола
Освобождение Кругляковки закрыло путь на правый берег Оскола для украинских войск, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:50
2024-10-30T15:13
вооруженные силы украины
виталий ганчев
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
россия
украина
безопасность
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Освобождение Кругляковки закрыло путь на правый берег Оскола для украинских войск, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника. Путь на правый берег реки Оскол в этом районе для нашего врага теперь закрыт", — сказал он.Что касается ситуации внутри села, то, отметил Ганчев, говорить о нормализации жизнедеятельности еще рано, поскольку оно находится на незначительном расстоянии от позиций ВСУ.Ранее в среду о взятии под контроль Кругляковки сообщило Минобороны. Глава ведомства Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии с освобождением населенного пункта.Помимо этого, бойцы группировки "Запад" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Петропавловки и Берестового (Харьковская область), Надии (ЛНР) и Серебрянского лесничества, а также отразили пять контратак. Противник за сутки потерял до 410 солдат убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Вооруженные силы Украины, Виталий Ганчев, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов

Ганчев: взятие Кругляковки закрыло для ВСУ путь на правый берег Оскола

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Освобождение Кругляковки закрыло путь на правый берег Оскола для украинских войск, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника. Путь на правый берег реки Оскол в этом районе для нашего врага теперь закрыт", — сказал он.
© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Кругляковка в Харьковской области
Группировка войск Запад освободила село Кругляковка в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Кругляковка в Харьковской области
Что касается ситуации внутри села, то, отметил Ганчев, говорить о нормализации жизнедеятельности еще рано, поскольку оно находится на незначительном расстоянии от позиций ВСУ.
Ранее в среду о взятии под контроль Кругляковки сообщило Минобороны. Глава ведомства Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии с освобождением населенного пункта.

Кругляковка — село в Харьковской области, в 20 километрах южнее Купянска. Расположено на восточном берегу реки Оскол, у одного из автомобильных мостов. Рядом проходит железнодорожная линия, соединяющая Купянск с городами на севере ДНР, находящимися под контролем киевских властей.

Помимо этого, бойцы группировки "Запад" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Петропавловки и Берестового (Харьковская область), Надии (ЛНР) и Серебрянского лесничества, а также отразили пять контратак. Противник за сутки потерял до 410 солдат убитыми и ранеными.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВиталий ГанчевХарьковская областьВооруженные силы РФРоссияУкраинаБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАндрей Белоусов
 
 
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