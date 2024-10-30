Ганчев: взятие Кругляковки закрыло для ВСУ путь на правый берег Оскола
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Освобождение Кругляковки закрыло путь на правый берег Оскола для украинских войск, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника. Путь на правый берег реки Оскол в этом районе для нашего врага теперь закрыт", — сказал он.
© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Кругляковка в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Кругляковка в Харьковской области
Что касается ситуации внутри села, то, отметил Ганчев, говорить о нормализации жизнедеятельности еще рано, поскольку оно находится на незначительном расстоянии от позиций ВСУ.
Ранее в среду о взятии под контроль Кругляковки сообщило Минобороны. Глава ведомства Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии с освобождением населенного пункта.
Кругляковка — село в Харьковской области, в 20 километрах южнее Купянска. Расположено на восточном берегу реки Оскол, у одного из автомобильных мостов. Рядом проходит железнодорожная линия, соединяющая Купянск с городами на севере ДНР, находящимися под контролем киевских властей.
Помимо этого, бойцы группировки "Запад" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Петропавловки и Берестового (Харьковская область), Надии (ЛНР) и Серебрянского лесничества, а также отразили пять контратак. Противник за сутки потерял до 410 солдат убитыми и ранеными.
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