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На жительницу Херсонской области завели дело за поджог российского флага - РИА Новости, 30.10.2024
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13:33 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/flag-1980902953.html
На жительницу Херсонской области завели дело за поджог российского флага
На жительницу Херсонской области завели дело за поджог российского флага - РИА Новости, 30.10.2024
На жительницу Херсонской области завели дело за поджог российского флага
Жительница Херсонской области сорвала и надругалась над флагом России, возбуждено уголовное дело, сама же она заявила, что была пьяна, сообщает региональное... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:33
2024-10-30T13:33
происшествия
россия
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Жительница Херсонской области сорвала и надругалась над флагом России, возбуждено уголовное дело, сама же она заявила, что была пьяна, сообщает региональное управление СК РФ. "В отношении 40-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации)", - говорится в сообщении. Женщина задержана и дала признательные показания. Ей предъявлено обвинение. По версии следствия, женщина в октябре прошлого года, будучи в поселке Волынское Каховского района, сорвала российский триколор у здания местной администрации, а затем бросила в мусорную урну и подожгла. На оперативном видео женщина признается, что сорвала флаг, находясь в "нетрезвом состоянии" и агрессии. "Пошла в центр с подругой. Начала палить (флаг – ред.), но он так особо не горел и начал плавиться", - сказала обвиняемая.
https://ria.ru/20241024/pamyatnik-1979735822.html
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происшествия, россия, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ)
На жительницу Херсонской области завели дело за поджог российского флага

Жительница Херсонской области в нетрезвом состоянии подожгла флаг России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Жительница Херсонской области сорвала и надругалась над флагом России, возбуждено уголовное дело, сама же она заявила, что была пьяна, сообщает региональное управление СК РФ.
"В отношении 40-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В Новгороде возбудили дело после осквернения монумента Победы
24 октября, 10:10
Женщина задержана и дала признательные показания. Ей предъявлено обвинение.
По версии следствия, женщина в октябре прошлого года, будучи в поселке Волынское Каховского района, сорвала российский триколор у здания местной администрации, а затем бросила в мусорную урну и подожгла.
На оперативном видео женщина признается, что сорвала флаг, находясь в "нетрезвом состоянии" и агрессии.
"Пошла в центр с подругой. Начала палить (флаг – ред.), но он так особо не горел и начал плавиться", - сказала обвиняемая.
Молодые люди подожгли искусственные цветы на Вечном огне в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Новгородских подростков, которые сожгли цветы на вечном огне, задержали
3 сентября, 16:27
 
ПроисшествияРоссияХерсонская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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