https://ria.ru/20241030/fitso-1980888246.html

Фицо заявил о готовности говорить с Путиным

Фицо заявил о готовности говорить с Путиным - РИА Новости, 30.10.2024

Фицо заявил о готовности говорить с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1", что готов без колебаний говорить с Владимиром Путиным РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:31

2024-10-30T12:31

2024-10-30T13:31

владимир путин

россия

словакия

москва

роберт фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1", что готов без колебаний говорить с Владимиром Путиным в случае необходимости."Я неоднократно встречался с господином президентом Путиным. И я даже с ним встречался, когда он был премьер-министром, еще до того, как он стал президентом. В случае необходимости я без колебаний готов говорить с господином президентом Путиным, это я совершенно серьезно заявляю", — сказал он.Пресс-секретарь президента российского лидера Дмитрий Песков отметил, со своей стороны, что планов по переговорам с премьером Словакии у Путина нет, но он всегда к ним готов."Его открытость ко всем контактам неоднократно подтверждалась им самим", — добавил Песков.Фицо также подтвердил, что намерен приехать в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, эту поездку он считает своим личным долгом.

https://ria.ru/20241005/fitso-1976520853.html

россия

словакия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, словакия, москва, роберт фицо