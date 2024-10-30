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Фицо заявил о готовности говорить с Путиным - РИА Новости, 30.10.2024
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12:31 30.10.2024 (обновлено: 13:31 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/fitso-1980888246.html
Фицо заявил о готовности говорить с Путиным
Фицо заявил о готовности говорить с Путиным - РИА Новости, 30.10.2024
Фицо заявил о готовности говорить с Путиным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1", что готов без колебаний говорить с Владимиром Путиным РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:31
2024-10-30T13:31
владимир путин
россия
словакия
москва
роберт фицо
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1", что готов без колебаний говорить с Владимиром Путиным в случае необходимости."Я неоднократно встречался с господином президентом Путиным. И я даже с ним встречался, когда он был премьер-министром, еще до того, как он стал президентом. В случае необходимости я без колебаний готов говорить с господином президентом Путиным, это я совершенно серьезно заявляю", — сказал он.Пресс-секретарь президента российского лидера Дмитрий Песков отметил, со своей стороны, что планов по переговорам с премьером Словакии у Путина нет, но он всегда к ним готов."Его открытость ко всем контактам неоднократно подтверждалась им самим", — добавил Песков.Фицо также подтвердил, что намерен приехать в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, эту поездку он считает своим личным долгом.
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Владимир Путин, Россия, Словакия, Москва, Роберт Фицо
Фицо заявил о готовности говорить с Путиным

Фицо: в случае необходимости без колебаний готов говорить с Путиным

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1", что готов без колебаний говорить с Владимиром Путиным в случае необходимости.
«
"Я неоднократно встречался с господином президентом Путиным. И я даже с ним встречался, когда он был премьер-министром, еще до того, как он стал президентом. В случае необходимости я без колебаний готов говорить с господином президентом Путиным, это я совершенно серьезно заявляю", — сказал он.
Пресс-секретарь президента российского лидера Дмитрий Песков отметил, со своей стороны, что планов по переговорам с премьером Словакии у Путина нет, но он всегда к ним готов.
"Его открытость ко всем контактам неоднократно подтверждалась им самим", — добавил Песков.
Фицо также подтвердил, что намерен приехать в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, эту поездку он считает своим личным долгом.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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Владимир ПутинРоссияСловакияМоскваРоберт Фицо
 
 
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