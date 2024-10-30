https://ria.ru/20241030/ekspert-1980817694.html

Эксперт назвал лучшего для России кандидата в президенты США

Эксперт назвал лучшего для России кандидата в президенты США - РИА Новости, 30.10.2024

Эксперт назвал лучшего для России кандидата в президенты США

Камала Харрис является наиболее предпочтительным для РФ кандидатом в президенты США, так как ею будут управлять несколько противоборствующих вашингтонских... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T03:11

2024-10-30T03:11

2024-10-30T03:11

россия

сша

дмитрий дрозденко

дональд трамп

камала харрис

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Камала Харрис является наиболее предпочтительным для РФ кандидатом в президенты США, так как ею будут управлять несколько противоборствующих вашингтонских группировок, поделился мнением с РИА Новости главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. "Наилучший вариант для нас - это Камала Харрис, поскольку ею, как и Байденом, будут управлять. Делать это будут госсекретарь, советник и так далее. А это, как всегда, несколько группировок. Гораздо лучше иметь дело с несколькими группировками, которые грызутся друг с другом за финансовую выгоду, чем с одним человеком, который может сам принимать решения", - сказал Дрозденко. Как поясняет эксперт, этот "вашингтонский консенсус" выгоден для РФ потому, что он нестабилен и не способен принимать жесткие и четкие решения. Дрозденко в этой связи напомнил, как Дональд Трамп в свой предыдущий срок пытался "осушить вашингтонское болото". "Это сделать теоретически невозможно. Это город, в котором фактически живут одни чиновники. И эти чиновники управляют страной, не президент. Вспомните, как Трамп пришел к власти со словами "Мы будем дружить с Россией". И что? Как правильно сказал Владимир Путин, Трамп ввел санкции против России больше всех", - рассуждает эксперт.

https://ria.ru/20241029/gazeta-1980606512.html

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россия, сша, дмитрий дрозденко, дональд трамп, камала харрис