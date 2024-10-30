Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли два человека - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:22 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/dtp-1981012887.html
В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли два человека
В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли два человека - РИА Новости, 30.10.2024
В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли два человека
Двое погибли и двое пострадали в результате столкновения трех легковых авто в Нижегородской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T21:22
2024-10-30T21:22
происшествия
россия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двое погибли и двое пострадали в результате столкновения трех легковых авто в Нижегородской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия ДТП в Нижегородской области. Около села Большое Череватово столкнулись три легковушки. Водитель одного из авто не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с другими. Он и его 15-летний сын погибли на месте, двое пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что спасатели МЧС России деблокировали погибших.
https://ria.ru/20241007/dtp-1976769508.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли два человека

МЧС России: двое погибли и двое пострадали в ДТП в Нижегородской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двое погибли и двое пострадали в результате столкновения трех легковых авто в Нижегородской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
"Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия ДТП в Нижегородской области. Около села Большое Череватово столкнулись три легковушки. Водитель одного из авто не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с другими. Он и его 15-летний сын погибли на месте, двое пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели МЧС России деблокировали погибших.
Кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
На трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП, есть погибшие
7 октября, 13:56
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала