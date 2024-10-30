https://ria.ru/20241030/dtp-1981012887.html

В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли два человека

В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли два человека - РИА Новости, 30.10.2024

В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли два человека

Двое погибли и двое пострадали в результате столкновения трех легковых авто в Нижегородской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T21:22

2024-10-30T21:22

2024-10-30T21:22

происшествия

россия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двое погибли и двое пострадали в результате столкновения трех легковых авто в Нижегородской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия ДТП в Нижегородской области. Около села Большое Череватово столкнулись три легковушки. Водитель одного из авто не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с другими. Он и его 15-летний сын погибли на месте, двое пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что спасатели МЧС России деблокировали погибших.

https://ria.ru/20241007/dtp-1976769508.html

россия

нижегородская область

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происшествия, россия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)