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В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли два человека
В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли два человека - РИА Новости, 30.10.2024
В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли два человека
Двое погибли и двое пострадали в результате столкновения трех легковых авто в Нижегородской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T21:22
2024-10-30T21:22
2024-10-30T21:22
происшествия
россия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двое погибли и двое пострадали в результате столкновения трех легковых авто в Нижегородской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия ДТП в Нижегородской области. Около села Большое Череватово столкнулись три легковушки. Водитель одного из авто не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с другими. Он и его 15-летний сын погибли на месте, двое пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что спасатели МЧС России деблокировали погибших.
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происшествия, россия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли два человека
МЧС России: двое погибли и двое пострадали в ДТП в Нижегородской области