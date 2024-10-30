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Автобус попал в ДТП в центре Петербурга - РИА Новости, 30.10.2024
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19:59 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/dtp-1981006748.html
Автобус попал в ДТП в центре Петербурга
Автобус попал в ДТП в центре Петербурга - РИА Новости, 30.10.2024
Автобус попал в ДТП в центре Петербурга
ДТП с участием автобуса произошло в центре Санкт-Петербурга, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ГУП "Пассажиравтотранс". РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:59
2024-10-30T19:59
происшествия
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. ДТП с участием автобуса произошло в центре Санкт-Петербурга, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ГУП "Пассажиравтотранс". "ДТП произошло на Малой Морской улице, обстоятельства выясняются. Пострадавших нет", - сказала собеседница агентства. Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства ДТП с участием автобуса на Малой Морской улице. В частности, как сообщает городская прокуратура, будет дана оценка исполнению законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, по предварительным данным, водителю автобуса стало плохо. "Скорость автобуса была небольшой, он только отъехал от остановки", - сказал собеседник агентства. По данным местных СМИ, автобус въехал в автомобиль и их вынесло на тротуар.
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происшествия, санкт-петербург, общество
Происшествия, Санкт-Петербург, Общество
Автобус попал в ДТП в центре Петербурга

ДТП с участием автобуса произошло в центре Петербурга, пострадавших нет

© Фото : Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-ПетербургНа месте ДТП с автобусом на Малой Морской улице в Санкт-Петербурге
На месте ДТП с автобусом на Малой Морской улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
На месте ДТП с автобусом на Малой Морской улице в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. ДТП с участием автобуса произошло в центре Санкт-Петербурга, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ГУП "Пассажиравтотранс".
"ДТП произошло на Малой Морской улице, обстоятельства выясняются. Пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.
Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства ДТП с участием автобуса на Малой Морской улице. В частности, как сообщает городская прокуратура, будет дана оценка исполнению законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, по предварительным данным, водителю автобуса стало плохо. "Скорость автобуса была небольшой, он только отъехал от остановки", - сказал собеседник агентства.
По данным местных СМИ, автобус въехал в автомобиль и их вынесло на тротуар.
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