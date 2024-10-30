https://ria.ru/20241030/dtp-1980830744.html

На юге Москвы произошло несколько ДТП

На юге Москвы произошло несколько ДТП - РИА Новости, 30.10.2024

На юге Москвы произошло несколько ДТП

Несколько ДТП произошло в районе станций МЦД Покровское и Красный строитель, обстоятельства и информация о пострадавших уточняется, сообщает департамент... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T08:14

2024-10-30T08:14

2024-10-30T08:14

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Несколько ДТП произошло в районе станций МЦД Покровское и Красный строитель, обстоятельства и информация о пострадавших уточняется, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На МСД (ЮВХ, в районе станций МЦД Покровское и Красный Строитель) произошло несколько ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение на участке затруднено в обе стороны. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва