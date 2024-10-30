https://ria.ru/20241030/dtp-1980830744.html
На юге Москвы произошло несколько ДТП
На юге Москвы произошло несколько ДТП - РИА Новости, 30.10.2024
На юге Москвы произошло несколько ДТП
Несколько ДТП произошло в районе станций МЦД Покровское и Красный строитель, обстоятельства и информация о пострадавших уточняется, сообщает департамент... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T08:14
2024-10-30T08:14
2024-10-30T08:14
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Несколько ДТП произошло в районе станций МЦД Покровское и Красный строитель, обстоятельства и информация о пострадавших уточняется, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На МСД (ЮВХ, в районе станций МЦД Покровское и Красный Строитель) произошло несколько ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение на участке затруднено в обе стороны. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На юге Москвы произошло несколько ДТП
В районе станций МЦД Покровское и Красный строитель произошло несколько ДТП