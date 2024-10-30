Израильская авиация уничтожила жилой дом в Южном Ливане, есть погибшие
ВВС Израиля уничтожили жилой дом в Сарафанде в Южном Ливане, погибли 15 человек
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САРАФАНД (Ливан), 30 окт — РИА Новости. Израильская авиация полностью уничтожила трехэтажный жилой дом в поселении Сарафанд в Южном Ливане, есть погибшие, передает корреспондент РИА Новости.
"В этом доме проживали три семьи, это члены одной фамилии — отец и два сына. На момент удара все в полном составе были дома — 21 человек, из них погибли 15. В основном женщины и дети. В доме поблизости, который поврежден, живут беженцы, там погибла маленькая девочка", — сообщил прибывший на место ЧП мэр поселения Али Халифе.
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По его словам, до недавнего времени Сарафанд считался относительно безопасным местом, поэтому местные жители приняли людей, бежавших из приграничных населенных пунктов. Сейчас в поселении проживает около двух тысяч семей.
"Это одно из десятков преступлений, которые совершает Израиль против ливанского народа ежедневно. Вы и ваши коллеги одними из первых приехали на место и сами видите, что здесь нет ничего связанного с военными и оружием, обычные семьи — женщины и дети", — добавил Халифе.
По данным Министерства здравоохранения Ливана, за минувшие сутки жертвами ударов ЦАХАЛ стали 30 мирных жителей, еще 165 получили ранения.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона стали беженцами.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.