https://ria.ru/20241030/dom-1981013801.html

Израильская авиация уничтожила жилой дом в Южном Ливане, есть погибшие

Израильская авиация уничтожила жилой дом в Южном Ливане, есть погибшие - РИА Новости, 30.10.2024

Израильская авиация уничтожила жилой дом в Южном Ливане, есть погибшие

Израильская авиация полностью уничтожила трехэтажный жилой дом в поселении Сарафанд в Южном Ливане, есть погибшие, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T21:36

2024-10-30T21:36

2024-10-30T22:18

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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САРАФАНД (Ливан), 30 окт — РИА Новости. Израильская авиация полностью уничтожила трехэтажный жилой дом в поселении Сарафанд в Южном Ливане, есть погибшие, передает корреспондент РИА Новости. "В этом доме проживали три семьи, это члены одной фамилии — отец и два сына. На момент удара все в полном составе были дома — 21 человек, из них погибли 15. В основном женщины и дети. В доме поблизости, который поврежден, живут беженцы, там погибла маленькая девочка", — сообщил прибывший на место ЧП мэр поселения Али Халифе. По его словам, до недавнего времени Сарафанд считался относительно безопасным местом, поэтому местные жители приняли людей, бежавших из приграничных населенных пунктов. Сейчас в поселении проживает около двух тысяч семей. "Это одно из десятков преступлений, которые совершает Израиль против ливанского народа ежедневно. Вы и ваши коллеги одними из первых приехали на место и сами видите, что здесь нет ничего связанного с военными и оружием, обычные семьи — женщины и дети", — добавил Халифе. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241029/galant-1980730620.html

https://ria.ru/20241029/livan-1980615505.html

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Разрушения в Южном Ливане после авиаудара Израиля Разрушения в Южном Ливане после авиаудара Израиля 2024-10-30T21:36 true PT0M42S

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас, хезболла, израиль, ливан, в мире