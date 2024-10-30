https://ria.ru/20241030/doklad-1980910131.html

Доклад: целью миссий ОП РФ за рубежом в 2023 г был рост доверия к выборам

Доклад: целью миссий ОП РФ за рубежом в 2023 г был рост доверия к выборам - РИА Новости, 30.10.2024

Доклад: целью миссий ОП РФ за рубежом в 2023 г был рост доверия к выборам

Целями наблюдательных миссий Общественной палаты (ОП) РФ, развернутых на выборах за рубежом в 2023 году, являлись повышение уровня общественного доверия к... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:05

2024-10-30T14:05

2024-10-30T14:05

россия

москва

общественная палата рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933226304_0:308:3092:2047_1920x0_80_0_0_46aa7dbdca029d8400b160831868e5bd.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Целями наблюдательных миссий Общественной палаты (ОП) РФ, развернутых на выборах за рубежом в 2023 году, являлись повышение уровня общественного доверия к демократическим процедурам, изучение электоральных норм и практик организации выборов, следует из доклада ОП РФ, который имеется в распоряжении РИА Новости. Общественная палата России в 2023 году развернула несколько наблюдательных миссий: на досрочных выборах Национального народного собрания Гвинеи-Бисау, на всеобщих выборах в Республике Зимбабве, на выборах Национальной Ассамблеи Королевства Камбоджа, на всеобщих выборах в Королевстве Эсватини и на всеобщих выборах в Аргентинской Республике. "Перед наблюдательными миссиями Общественной палаты РФ... стояли следующие цели: независимое объективное наблюдение за соблюдением чистоты и транспарентности электоральных процедур в ходе выборов..., изучение электоральных норм и практик организации и проведения выборов в вышеперечисленных странах для обмена опытом", - говорится в докладе "Наблюдательные миссии Общественной палаты РФ на выборах за рубежом в 2023 году". Кроме того, члены наблюдательных миссий готовили рекомендации для национальных избирательных органов по совершенствованию электоральных процедур. Среди целей также указывается повышение уровня общественного доверия к демократическим процедурам в странах развертывания наблюдательных миссий. "В день (дни) голосования члены миссии осуществляют наблюдение на различных избирательных участках, прибывая туда до момента их открытия и присутствуя до закрытия и завершения процесса подсчета голосов, записывая и отмечая всевозможные нарушения электоральных процедур", - отмечается в докладе. Уточняется, что после завершения голосования члены наблюдательной миссии изучают случаи подачи жалоб на возможные нарушения избирательного процесса, анализируют процедуру централизации результатов голосования и знакомятся с официальными итогами голосования. С 2012 года Общественная палата Российской Федерации вместе с общественными палатами субъектов Российской Федерации ведет работу по наблюдению за выборами и референдумами в России и за рубежом. В рамках деятельности по наблюдению за электоральными процессами в VII составе Общественной палаты Российской Федерации (2020-2023 годы) был создан Координационный совет по общественному контролю за голосованием, работа которого продолжается в VIII составе (2023-2026 годы). Доклад о результатах работы наблюдательных миссий Общественной палаты РФ на выборах за рубежом в 2023 году представят на итоговом форуме "Сообщество" в Москве 1-2 ноября. Тема форума - "Россия-2030: общественные инициативы для нового времени". РИА Новости - генеральный партнер форума.

https://ria.ru/20241029/forum-1980742161.html

https://ria.ru/20240316/pretsedenty-1933451428.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, москва, общественная палата рф