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Доклад: целью миссий ОП РФ за рубежом в 2023 г был рост доверия к выборам - РИА Новости, 30.10.2024
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14:05 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/doklad-1980910131.html
Доклад: целью миссий ОП РФ за рубежом в 2023 г был рост доверия к выборам
Доклад: целью миссий ОП РФ за рубежом в 2023 г был рост доверия к выборам - РИА Новости, 30.10.2024
Доклад: целью миссий ОП РФ за рубежом в 2023 г был рост доверия к выборам
Целями наблюдательных миссий Общественной палаты (ОП) РФ, развернутых на выборах за рубежом в 2023 году, являлись повышение уровня общественного доверия к... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:05
2024-10-30T14:05
россия
москва
общественная палата рф
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Целями наблюдательных миссий Общественной палаты (ОП) РФ, развернутых на выборах за рубежом в 2023 году, являлись повышение уровня общественного доверия к демократическим процедурам, изучение электоральных норм и практик организации выборов, следует из доклада ОП РФ, который имеется в распоряжении РИА Новости. Общественная палата России в 2023 году развернула несколько наблюдательных миссий: на досрочных выборах Национального народного собрания Гвинеи-Бисау, на всеобщих выборах в Республике Зимбабве, на выборах Национальной Ассамблеи Королевства Камбоджа, на всеобщих выборах в Королевстве Эсватини и на всеобщих выборах в Аргентинской Республике. "Перед наблюдательными миссиями Общественной палаты РФ... стояли следующие цели: независимое объективное наблюдение за соблюдением чистоты и транспарентности электоральных процедур в ходе выборов..., изучение электоральных норм и практик организации и проведения выборов в вышеперечисленных странах для обмена опытом", - говорится в докладе "Наблюдательные миссии Общественной палаты РФ на выборах за рубежом в 2023 году". Кроме того, члены наблюдательных миссий готовили рекомендации для национальных избирательных органов по совершенствованию электоральных процедур. Среди целей также указывается повышение уровня общественного доверия к демократическим процедурам в странах развертывания наблюдательных миссий. "В день (дни) голосования члены миссии осуществляют наблюдение на различных избирательных участках, прибывая туда до момента их открытия и присутствуя до закрытия и завершения процесса подсчета голосов, записывая и отмечая всевозможные нарушения электоральных процедур", - отмечается в докладе. Уточняется, что после завершения голосования члены наблюдательной миссии изучают случаи подачи жалоб на возможные нарушения избирательного процесса, анализируют процедуру централизации результатов голосования и знакомятся с официальными итогами голосования. С 2012 года Общественная палата Российской Федерации вместе с общественными палатами субъектов Российской Федерации ведет работу по наблюдению за выборами и референдумами в России и за рубежом. В рамках деятельности по наблюдению за электоральными процессами в VII составе Общественной палаты Российской Федерации (2020-2023 годы) был создан Координационный совет по общественному контролю за голосованием, работа которого продолжается в VIII составе (2023-2026 годы). Доклад о результатах работы наблюдательных миссий Общественной палаты РФ на выборах за рубежом в 2023 году представят на итоговом форуме "Сообщество" в Москве 1-2 ноября. Тема форума - "Россия-2030: общественные инициативы для нового времени". РИА Новости - генеральный партнер форума.
https://ria.ru/20241029/forum-1980742161.html
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россия
москва
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60
353
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россия, москва, общественная палата рф
Россия, Москва, Общественная палата РФ

Доклад: целью миссий ОП РФ за рубежом в 2023 г был рост доверия к выборам

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Здание Общественной палаты РФ в Москве
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Целями наблюдательных миссий Общественной палаты (ОП) РФ, развернутых на выборах за рубежом в 2023 году, являлись повышение уровня общественного доверия к демократическим процедурам, изучение электоральных норм и практик организации выборов, следует из доклада ОП РФ, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Общественная палата России в 2023 году развернула несколько наблюдательных миссий: на досрочных выборах Национального народного собрания Гвинеи-Бисау, на всеобщих выборах в Республике Зимбабве, на выборах Национальной Ассамблеи Королевства Камбоджа, на всеобщих выборах в Королевстве Эсватини и на всеобщих выборах в Аргентинской Республике.
Результаты работы ОП РФ на выборах за рубежом представят на форуме - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Результаты работы ОП РФ на выборах за рубежом представят на форуме
29 октября, 16:41
"Перед наблюдательными миссиями Общественной палаты РФ... стояли следующие цели: независимое объективное наблюдение за соблюдением чистоты и транспарентности электоральных процедур в ходе выборов..., изучение электоральных норм и практик организации и проведения выборов в вышеперечисленных странах для обмена опытом", - говорится в докладе "Наблюдательные миссии Общественной палаты РФ на выборах за рубежом в 2023 году".
Кроме того, члены наблюдательных миссий готовили рекомендации для национальных избирательных органов по совершенствованию электоральных процедур. Среди целей также указывается повышение уровня общественного доверия к демократическим процедурам в странах развертывания наблюдательных миссий.
"В день (дни) голосования члены миссии осуществляют наблюдение на различных избирательных участках, прибывая туда до момента их открытия и присутствуя до закрытия и завершения процесса подсчета голосов, записывая и отмечая всевозможные нарушения электоральных процедур", - отмечается в докладе.
Уточняется, что после завершения голосования члены наблюдательной миссии изучают случаи подачи жалоб на возможные нарушения избирательного процесса, анализируют процедуру централизации результатов голосования и знакомятся с официальными итогами голосования.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В ОП заявили об отсутствии прецедентов, способных повлиять на итоги выборов
16 марта, 11:18
С 2012 года Общественная палата Российской Федерации вместе с общественными палатами субъектов Российской Федерации ведет работу по наблюдению за выборами и референдумами в России и за рубежом. В рамках деятельности по наблюдению за электоральными процессами в VII составе Общественной палаты Российской Федерации (2020-2023 годы) был создан Координационный совет по общественному контролю за голосованием, работа которого продолжается в VIII составе (2023-2026 годы).
Доклад о результатах работы наблюдательных миссий Общественной палаты РФ на выборах за рубежом в 2023 году представят на итоговом форуме "Сообщество" в Москве 1-2 ноября. Тема форума - "Россия-2030: общественные инициативы для нового времени". РИА Новости - генеральный партнер форума.
 
РоссияМоскваОбщественная палата РФ
 
 
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