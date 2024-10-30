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Украинские диверсанты, готовившие атаки на российские АЭС, признали вину - РИА Новости, 30.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:12 30.10.2024 (обновлено: 15:35 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/diversanty-1980929644.html
Украинские диверсанты, готовившие атаки на российские АЭС, признали вину
Украинские диверсанты, готовившие атаки на российские АЭС, признали вину - РИА Новости, 30.10.2024
Украинские диверсанты, готовившие атаки на российские АЭС, признали вину
Украинские диверсанты Александр Майструк и Эдуард Усатенко, которые в канун Дня Победы пытались подорвать опоры ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС, сообщили в... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:12
2024-10-30T15:35
специальная военная операция на украине
украина
россия
санкт-петербург
калининская аэс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Украинские диверсанты Александр Майструк и Эдуард Усатенко, которые в канун Дня Победы пытались подорвать опоры ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС, сообщили в суде, что признали вину, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. Первый Западный окружной военный суд сегодня провел первое заседание по соответствующему уголовному делу. "Обвинение будет доказывать, что Александр Майструк и Эдуард Усатенко, входя в диверсионно-террористическую группу Службы внешней разведки Украины, в канун Дня Победы предприняли попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций... Суду Майструк и Усатенко сообщили, что вину признают", – написала она. Как уточнила Лебедева, ущерб от действий диверсантов составил около 10,85 миллиона рублей. Майструку и Усатенко удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС."Фигуранты хотели добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС, чтобы нанести серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации", – отметила руководитель судебной пресс-службы.По ее словам, Майструку и Усатенко вменяют, в частности, статью 281.2 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности), статью 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).Также им инкриминируют часть 4 статьи 222 УК РФ о незаконном обороте оружия, часть 4 статьи 222.1 УК РФ о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, часть 3 статьи 226.1 о контрабанде ядовитых, отравляющих и взрывчатых веществ, а также часть 3 статьи 30 – пункты "а,б" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия), пункты "а,в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт) и часть 3 статьи 30 – пункты "а,в" части 2 статьи 205 УК РФ.ФСБ России в мае 2023 года сообщала, что сорвала планировавшийся спецслужбами Украины подрыв 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС, были задержаны граждане Украины Александр Майструк (позывной "Механик") и Эдуард Усатенко ("Макс"), а гражданин Украины и России Юрий Кищак ("ЮБК") объявлен в розыск. По данным ФСБ, они были завербованы сотрудником службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком и прошли специальную подготовку. Трое украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России, внесены в перечень террористов и экстремистов, следует из базы данных Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html
https://ria.ru/20241023/podzhog-1979528430.html
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украина, россия, санкт-петербург, калининская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Санкт-Петербург, Калининская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Украинские диверсанты, готовившие атаки на российские АЭС, признали вину

Пытавшиеся подорвать опоры ЛЭП 2 АЭС в канун Дня Победы диверсанты признали вину

© ЛЕБЕДИНОЕ озеро/TelegramАлександр Майструк и Эдуард Усатенко во время заседания Первого Западного окружного военного суда
Александр Майструк и Эдуард Усатенко во время заседания Первого Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© ЛЕБЕДИНОЕ озеро/Telegram
Александр Майструк и Эдуард Усатенко во время заседания Первого Западного окружного военного суда
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Украинские диверсанты Александр Майструк и Эдуард Усатенко, которые в канун Дня Победы пытались подорвать опоры ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС, сообщили в суде, что признали вину, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
Первый Западный окружной военный суд сегодня провел первое заседание по соответствующему уголовному делу.
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"Обвинение будет доказывать, что Александр Майструк и Эдуард Усатенко, входя в диверсионно-террористическую группу Службы внешней разведки Украины, в канун Дня Победы предприняли попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций... Суду Майструк и Усатенко сообщили, что вину признают", – написала она.
Как уточнила Лебедева, ущерб от действий диверсантов составил около 10,85 миллиона рублей. Майструку и Усатенко удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС.
"Фигуранты хотели добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС, чтобы нанести серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации", – отметила руководитель судебной пресс-службы.
По ее словам, Майструку и Усатенко вменяют, в частности, статью 281.2 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности), статью 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).
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Также им инкриминируют часть 4 статьи 222 УК РФ о незаконном обороте оружия, часть 4 статьи 222.1 УК РФ о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, часть 3 статьи 226.1 о контрабанде ядовитых, отравляющих и взрывчатых веществ, а также часть 3 статьи 30 – пункты "а,б" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия), пункты "а,в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт) и часть 3 статьи 30 – пункты "а,в" части 2 статьи 205 УК РФ.
ФСБ России в мае 2023 года сообщала, что сорвала планировавшийся спецслужбами Украины подрыв 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС, были задержаны граждане Украины Александр Майструк (позывной "Механик") и Эдуард Усатенко ("Макс"), а гражданин Украины и России Юрий Кищак ("ЮБК") объявлен в розыск. По данным ФСБ, они были завербованы сотрудником службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком и прошли специальную подготовку. Трое украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России, внесены в перечень террористов и экстремистов, следует из базы данных Росфинмониторинга.
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