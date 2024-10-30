Украинские диверсанты, готовившие атаки на российские АЭС, признали вину
Пытавшиеся подорвать опоры ЛЭП 2 АЭС в канун Дня Победы диверсанты признали вину
© ЛЕБЕДИНОЕ озеро/TelegramАлександр Майструк и Эдуард Усатенко во время заседания Первого Западного окружного военного суда
Александр Майструк и Эдуард Усатенко во время заседания Первого Западного окружного военного суда
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Украинские диверсанты Александр Майструк и Эдуард Усатенко, которые в канун Дня Победы пытались подорвать опоры ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС, сообщили в суде, что признали вину, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
Первый Западный окружной военный суд сегодня провел первое заседание по соответствующему уголовному делу.
"Обвинение будет доказывать, что Александр Майструк и Эдуард Усатенко, входя в диверсионно-террористическую группу Службы внешней разведки Украины, в канун Дня Победы предприняли попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций... Суду Майструк и Усатенко сообщили, что вину признают", – написала она.
Как уточнила Лебедева, ущерб от действий диверсантов составил около 10,85 миллиона рублей. Майструку и Усатенко удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС.
"Фигуранты хотели добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС, чтобы нанести серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации", – отметила руководитель судебной пресс-службы.
По ее словам, Майструку и Усатенко вменяют, в частности, статью 281.2 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности), статью 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).
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Также им инкриминируют часть 4 статьи 222 УК РФ о незаконном обороте оружия, часть 4 статьи 222.1 УК РФ о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, часть 3 статьи 226.1 о контрабанде ядовитых, отравляющих и взрывчатых веществ, а также часть 3 статьи 30 – пункты "а,б" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия), пункты "а,в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт) и часть 3 статьи 30 – пункты "а,в" части 2 статьи 205 УК РФ.
ФСБ России в мае 2023 года сообщала, что сорвала планировавшийся спецслужбами Украины подрыв 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС, были задержаны граждане Украины Александр Майструк (позывной "Механик") и Эдуард Усатенко ("Макс"), а гражданин Украины и России Юрий Кищак ("ЮБК") объявлен в розыск. По данным ФСБ, они были завербованы сотрудником службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком и прошли специальную подготовку. Трое украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России, внесены в перечень террористов и экстремистов, следует из базы данных Росфинмониторинга.