https://ria.ru/20241030/delfin-1980852415.html

Москвичи выбрали имя дельфиненку из "Москвариума"

Москвичи выбрали имя дельфиненку из "Москвариума" - РИА Новости, 30.10.2024

Москвичи выбрали имя дельфиненку из "Москвариума"

Дельфиненка из "Москвариума" назовут Лаки — такое имя выбрали для него по итогам голосования в проекте "Активный гражданин", сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:52

2024-10-30T10:52

2024-10-30T15:01

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Дельфиненка из "Москвариума" назовут Лаки — такое имя выбрали для него по итогам голосования в проекте "Активный гражданин", сообщается на сайте мэра и правительства города. "В голосовании приняли участие более 290 тысяч человек. По его результатам малыша назовут Лаки — в переводе с английского это означает "счастливчик". Этот вариант выбрали 34 процента участников", — говорится в публикации. На втором месте оказалось имя Федя — 24 процента голосов, на третьем — Кеша (14 процентов). Назвать малыша Леоном хотели бы 13 процентов москвичей, а Ларсом — 12 процентов.Дельфиненок родился в центре океанографии и морской биологии "Москвариума" в июле. "Детеныш быстро развивается, хорошо прибавляет в весе и активно растет. С момента рождения его вес утроился, а сам он вырос примерно на 40 сантиметров. Также у него начали прорезаться зубки, <…> развитие малыша проходит в пределах биологических норм для данного возраста", — рассказала глава ветеринарной службы "Москвариума" Ирина Суворова. Кроме того, дельфиненок все больше проявляет интерес к окружающему миру. Раньше он проводил все время с мамой, а сейчас часто общается с другими обитателями "Москвариума", особенно с детенышами Локи и Изи. "Малыш очень игривый и любознательный. Обожает свои игрушки, особенно ему нравятся фитболы и большое кольцо. С недавнего времени научился пускать дыхалом пузыри, любимое развлечение сейчас — надувать их и лопать. Он активно пытается взаимодействовать с тренерами, подходит почесаться, подставляет животик и хвост", — отметил тренер морских млекопитающих "Москвариума" Илья Сипливый.С помощью голосования в проекте "Активный гражданин" жители столицы уже выбрали имена панды Катюши, тигра Амура, макак Мани и Дуни, яка Звездочки, альпака Шоколадки и Чернички и других животных.

https://ria.ru/20240711/akulenok-1959056197.html

https://ria.ru/20240918/moskvarium-1973460505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москвариум, москва