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В Чечне опровергли информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет - РИА Новости, 30.10.2024
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Религия
 
20:19 30.10.2024 (обновлено: 20:29 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/chechnya-1981009077.html
В Чечне опровергли информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет
В Чечне опровергли информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет - РИА Новости, 30.10.2024
В Чечне опровергли информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет
Духовное управление мусульман (ДУМ) Чечни опровергло распространяющуюся в социальных сетях информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T20:19
2024-10-30T20:29
общество
россия
чеченская республика (чечня)
религия
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ГРОЗНЫЙ, 30 окт - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) Чечни опровергло распространяющуюся в социальных сетях информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет. "Духовное управление мусульман ЧР (Чеченской Республики - ред.) сообщает, что распространяемая в социальных сетях информация о том, что якобы дано разрешение выдавать девушек замуж по исполнении 14 лет не соответствует действительности", - сообщается в Telegram-канале ДУМ республики. В сообщении также настоятельно просят население не распространять ложную информацию, а также не доверять новостям из недостоверных источников.
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общество, россия, чеченская республика (чечня)
Общество, Россия, Чеченская республика (Чечня), Религия
В Чечне опровергли информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет

ДУМ Чечни опровергло информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкНевеста в цветочном парке у высотного комплекса "Грозный Сити"
Невеста в цветочном парке у высотного комплекса Грозный Сити - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Невеста в цветочном парке у высотного комплекса "Грозный Сити". Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 30 окт - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) Чечни опровергло распространяющуюся в социальных сетях информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет.
"Духовное управление мусульман ЧР (Чеченской Республики - ред.) сообщает, что распространяемая в социальных сетях информация о том, что якобы дано разрешение выдавать девушек замуж по исполнении 14 лет не соответствует действительности", - сообщается в Telegram-канале ДУМ республики.
В сообщении также настоятельно просят население не распространять ложную информацию, а также не доверять новостям из недостоверных источников.
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