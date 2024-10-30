https://ria.ru/20241030/chechnya-1981009077.html

В Чечне опровергли информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет

В Чечне опровергли информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет - РИА Новости, 30.10.2024

В Чечне опровергли информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет

Духовное управление мусульман (ДУМ) Чечни опровергло распространяющуюся в социальных сетях информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T20:19

2024-10-30T20:19

2024-10-30T20:29

общество

россия

чеченская республика (чечня)

религия

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ГРОЗНЫЙ, 30 окт - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) Чечни опровергло распространяющуюся в социальных сетях информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет. "Духовное управление мусульман ЧР (Чеченской Республики - ред.) сообщает, что распространяемая в социальных сетях информация о том, что якобы дано разрешение выдавать девушек замуж по исполнении 14 лет не соответствует действительности", - сообщается в Telegram-канале ДУМ республики. В сообщении также настоятельно просят население не распространять ложную информацию, а также не доверять новостям из недостоверных источников.

https://ria.ru/20241029/zapret-1980801427.html

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общество, россия, чеченская республика (чечня)