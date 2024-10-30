https://ria.ru/20241030/chechnya-1981009077.html
В Чечне опровергли информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет
В Чечне опровергли информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет - РИА Новости, 30.10.2024
В Чечне опровергли информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет
Духовное управление мусульман (ДУМ) Чечни опровергло распространяющуюся в социальных сетях информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T20:19
2024-10-30T20:19
2024-10-30T20:29
общество
россия
чеченская республика (чечня)
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153009/32/1530093271_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_7aeb26f6ecdafa090198db8d7804f1ca.jpg
ГРОЗНЫЙ, 30 окт - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) Чечни опровергло распространяющуюся в социальных сетях информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет. "Духовное управление мусульман ЧР (Чеченской Республики - ред.) сообщает, что распространяемая в социальных сетях информация о том, что якобы дано разрешение выдавать девушек замуж по исполнении 14 лет не соответствует действительности", - сообщается в Telegram-канале ДУМ республики. В сообщении также настоятельно просят население не распространять ложную информацию, а также не доверять новостям из недостоверных источников.
https://ria.ru/20241029/zapret-1980801427.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153009/32/1530093271_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_efeeb7db099581c7985f1b9bad183349.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, чеченская республика (чечня)
Общество, Россия, Чеченская республика (Чечня), Религия
В Чечне опровергли информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет
ДУМ Чечни опровергло информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет