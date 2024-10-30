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Рябков рассказал, когда разошлют приглашения для участия в БРИКС - РИА Новости, 30.10.2024
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12:23 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/briks-1980886209.html
Рябков рассказал, когда разошлют приглашения для участия в БРИКС
Рябков рассказал, когда разошлют приглашения для участия в БРИКС - РИА Новости, 30.10.2024
Рябков рассказал, когда разошлют приглашения для участия в БРИКС
Приглашения ряду стран принять участие в работе БРИКС в качестве государства-партнера объединения будут разосланы в следующем году, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:23
2024-10-30T12:23
в мире
россия
казань
сергей рябков
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Приглашения ряду стран принять участие в работе БРИКС в качестве государства-партнера объединения будут разосланы в следующем году, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. По итогам саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения. "Российское председательство в остающиеся до 1 января месяцы проведет контакты с потенциальными партнерами. И, убедившись в том, что они заинтересованы в получении такого статуса и в получении, начиная с будущего года соответствующих приглашений, российское предательство по завершении этой работы объявит кто конкретно попал в данный список", - заявил Рябков, выступая в ходе международного таможенного форума. "Именно такая линия утверждена лидерами", - добавил он.
https://ria.ru/20240923/briks-1974257503.html
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в мире, россия, казань, сергей рябков, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Сергей Рябков, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Рябков рассказал, когда разошлют приглашения для участия в БРИКС

Рябков: приглашения для участия в работе БРИКС разошлют в следующем году

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Приглашения ряду стран принять участие в работе БРИКС в качестве государства-партнера объединения будут разосланы в следующем году, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. По итогам саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения.
"Российское председательство в остающиеся до 1 января месяцы проведет контакты с потенциальными партнерами. И, убедившись в том, что они заинтересованы в получении такого статуса и в получении, начиная с будущего года соответствующих приглашений, российское предательство по завершении этой работы объявит кто конкретно попал в данный список", - заявил Рябков, выступая в ходе международного таможенного форума.
"Именно такая линия утверждена лидерами", - добавил он.
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В миреРоссияКазаньСергей РябковВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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