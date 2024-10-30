https://ria.ru/20241030/briks-1980886209.html

Рябков рассказал, когда разошлют приглашения для участия в БРИКС

Рябков рассказал, когда разошлют приглашения для участия в БРИКС - РИА Новости, 30.10.2024

Рябков рассказал, когда разошлют приглашения для участия в БРИКС

Приглашения ряду стран принять участие в работе БРИКС в качестве государства-партнера объединения будут разосланы в следующем году, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:23

2024-10-30T12:23

2024-10-30T12:23

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россия

казань

сергей рябков

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Приглашения ряду стран принять участие в работе БРИКС в качестве государства-партнера объединения будут разосланы в следующем году, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. По итогам саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения. "Российское председательство в остающиеся до 1 января месяцы проведет контакты с потенциальными партнерами. И, убедившись в том, что они заинтересованы в получении такого статуса и в получении, начиная с будущего года соответствующих приглашений, российское предательство по завершении этой работы объявит кто конкретно попал в данный список", - заявил Рябков, выступая в ходе международного таможенного форума. "Именно такая линия утверждена лидерами", - добавил он.

https://ria.ru/20240923/briks-1974257503.html

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