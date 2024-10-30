https://ria.ru/20241030/brechalov-1981008027.html

Бречалов: работа нацобъединений создает благоприятную атмосферу в Удмуртии

Бречалов: работа нацобъединений создает благоприятную атмосферу в Удмуртии - РИА Новости, 30.10.2024

Бречалов: работа нацобъединений создает благоприятную атмосферу в Удмуртии

Благодаря слаженной работе национально-культурных объединений в Удмуртии сложилась благоприятная атмосфера для жизни граждан, заявил глава республики Александр... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T20:10

2024-10-30T20:10

2024-10-30T20:10

удмуртская республика

общество

россия

ижевск

александр бречалов

президентский фонд культурных инициатив

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УФА, 30 окт – РИА Новости. Благодаря слаженной работе национально-культурных объединений в Удмуртии сложилась благоприятная атмосфера для жизни граждан, заявил глава республики Александр Бречалов. В его пресс-службе уточнили, что Бречалов провёл расширенное заседание общественного совета по межнациональным отношениям в преддверии Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии, в котором участвовали представители национально-культурных объединений, а также активисты общественных организаций. "Благодаря вашей слаженной работе в регионе сложилась благоприятная атмосфера, все чувствуют себя комфортно. Только в 2024 году 84 проекта Удмуртии получили поддержку фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив на почти 100 миллионов рублей. Из них 36 инициатив – от социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере национальной политики", - сказал Бречалов Он подчеркнул, что Удмуртия в числе девяти субъектов Приволжского федерального округа победила в конкурсе Федерального агентства по делам национальностей. Речь идет об 11 миллионах рублей из федерального бюджета на 2025 год. "Благодарю вас за поддержку наших военнослужащих. Члены НКО направляют на спецоперацию и жителям освобожденных территорий продукты, медикаменты, теплые вещи и письма поддержки", – сказал Александр Бречалов. В пресс-службе со ссылкой на министра национальной политики Удмуртии Эдуарда Петрова рассказали, что помощь национально-культурным объединениям в разработке проектов оказывает Дом Дружбы народов, который является успешной моделью нового содержания этнокультурных центров в России. "Если в 2017 году начиналось все с 13 проектов, то сейчас подано уже 65 за год по теме национальной политики. Самыми активными стали Общество русской культуры, "Удмурт Кенеш", молодежная организация "Шунды" и ресурсный центр "Куара", общество бесермянского народа", – приводятся слова Петрова. Региональные власти информируют, что активисты НКО презентовали шесть проектов по актуальным направлениям стратегии государственной национальной политики страны. Член "Ассамблеи народов России" в Удмуртии Алина Жуйкова рассказала об инициативе "Открытка памяти. Дружба народов". Задача – привлечь детей и молодежь к созданию открыток и передвижной выставки с историями подвигов героев в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что о молодежных лагерных профильных сменах "Шундыкар" рассказала председатель молодёжной организации "Шунды" Виолетта Токарева. "Всего действует 13 направлений: от творческих до декоративно-прикладных. Есть и смена "Тулкым" для ребят из удмуртского сообщества, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации. Все они дают возможность для молодежи стать лидерами, активистами и специалистами в различных областях", – поделилась девушка. С проектом "Можем-Поможем. Семейный центр социокультурной адаптации мигрантов" познакомила участников совета член "Ассамблеи народов России" в Удмуртии Мария Валтиева. "Особенностью проекта является адресное взаимодействие с семьями иностранцев с помощью наших НКО, а также привлечение этноволонтерского корпуса, который уже прошёл обучение. Будем обучать русскому языку, нашим обычаям и традициям, вместе проводить время. Регистрация для семей мигрантов уже запущена", – отметила руководитель проекта. Председатель Общества русской культуры Виталий Тюлькин рассказал про "Поэтическую аллею", которую планируется создать в Саду Дружбы в Ижевске. Член удмуртской организации "Одо мари ушем" Елена Крупенева выступила с проектами "В единстве наша сила" и "Сердце матери". Представитель "Татарского общественного центра Удмуртии" Светлана Кайсина говорила о привлечении детей и молодежи к изучению национальных культур и языков через музыкальное искусство и танцы. После выступлений члены НКО задали вопросы и предложили свои инициативы. В завершении заседания общественного совета Бречалов наградил четырех активистов удмуртских, русских, татарских и марийских НКО благодарностями за вклад в укрепление гражданского мира и согласия, гармонизацию межэтнических отношений и патриотическое воспитание детей и молодежи в Удмуртии, говорится в релизе пресс-службы.

https://ria.ru/20241030/brechalov-1980857043.html

https://ria.ru/20241029/udmurtija-1980682888.html

https://ria.ru/20241002/brechalov-1975922773.html

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общество, россия, ижевск, александр бречалов, президентский фонд культурных инициатив