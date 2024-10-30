Рейтинг@Mail.ru
Бречалов: работа нацобъединений создает благоприятную атмосферу в Удмуртии - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
20:10 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/brechalov-1981008027.html
Бречалов: работа нацобъединений создает благоприятную атмосферу в Удмуртии
Бречалов: работа нацобъединений создает благоприятную атмосферу в Удмуртии - РИА Новости, 30.10.2024
Бречалов: работа нацобъединений создает благоприятную атмосферу в Удмуртии
Благодаря слаженной работе национально-культурных объединений в Удмуртии сложилась благоприятная атмосфера для жизни граждан, заявил глава республики Александр... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T20:10
2024-10-30T20:10
удмуртская республика
общество
россия
ижевск
александр бречалов
президентский фонд культурных инициатив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg
УФА, 30 окт – РИА Новости. Благодаря слаженной работе национально-культурных объединений в Удмуртии сложилась благоприятная атмосфера для жизни граждан, заявил глава республики Александр Бречалов. В его пресс-службе уточнили, что Бречалов провёл расширенное заседание общественного совета по межнациональным отношениям в преддверии Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии, в котором участвовали представители национально-культурных объединений, а также активисты общественных организаций. "Благодаря вашей слаженной работе в регионе сложилась благоприятная атмосфера, все чувствуют себя комфортно. Только в 2024 году 84 проекта Удмуртии получили поддержку фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив на почти 100 миллионов рублей. Из них 36 инициатив – от социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере национальной политики", - сказал Бречалов Он подчеркнул, что Удмуртия в числе девяти субъектов Приволжского федерального округа победила в конкурсе Федерального агентства по делам национальностей. Речь идет об 11 миллионах рублей из федерального бюджета на 2025 год. "Благодарю вас за поддержку наших военнослужащих. Члены НКО направляют на спецоперацию и жителям освобожденных территорий продукты, медикаменты, теплые вещи и письма поддержки", – сказал Александр Бречалов. В пресс-службе со ссылкой на министра национальной политики Удмуртии Эдуарда Петрова рассказали, что помощь национально-культурным объединениям в разработке проектов оказывает Дом Дружбы народов, который является успешной моделью нового содержания этнокультурных центров в России. "Если в 2017 году начиналось все с 13 проектов, то сейчас подано уже 65 за год по теме национальной политики. Самыми активными стали Общество русской культуры, "Удмурт Кенеш", молодежная организация "Шунды" и ресурсный центр "Куара", общество бесермянского народа", – приводятся слова Петрова. Региональные власти информируют, что активисты НКО презентовали шесть проектов по актуальным направлениям стратегии государственной национальной политики страны. Член "Ассамблеи народов России" в Удмуртии Алина Жуйкова рассказала об инициативе "Открытка памяти. Дружба народов". Задача – привлечь детей и молодежь к созданию открыток и передвижной выставки с историями подвигов героев в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что о молодежных лагерных профильных сменах "Шундыкар" рассказала председатель молодёжной организации "Шунды" Виолетта Токарева. "Всего действует 13 направлений: от творческих до декоративно-прикладных. Есть и смена "Тулкым" для ребят из удмуртского сообщества, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации. Все они дают возможность для молодежи стать лидерами, активистами и специалистами в различных областях", – поделилась девушка. С проектом "Можем-Поможем. Семейный центр социокультурной адаптации мигрантов" познакомила участников совета член "Ассамблеи народов России" в Удмуртии Мария Валтиева. "Особенностью проекта является адресное взаимодействие с семьями иностранцев с помощью наших НКО, а также привлечение этноволонтерского корпуса, который уже прошёл обучение. Будем обучать русскому языку, нашим обычаям и традициям, вместе проводить время. Регистрация для семей мигрантов уже запущена", – отметила руководитель проекта. Председатель Общества русской культуры Виталий Тюлькин рассказал про "Поэтическую аллею", которую планируется создать в Саду Дружбы в Ижевске. Член удмуртской организации "Одо мари ушем" Елена Крупенева выступила с проектами "В единстве наша сила" и "Сердце матери". Представитель "Татарского общественного центра Удмуртии" Светлана Кайсина говорила о привлечении детей и молодежи к изучению национальных культур и языков через музыкальное искусство и танцы. После выступлений члены НКО задали вопросы и предложили свои инициативы. В завершении заседания общественного совета Бречалов наградил четырех активистов удмуртских, русских, татарских и марийских НКО благодарностями за вклад в укрепление гражданского мира и согласия, гармонизацию межэтнических отношений и патриотическое воспитание детей и молодежи в Удмуртии, говорится в релизе пресс-службы.
https://ria.ru/20241030/brechalov-1980857043.html
https://ria.ru/20241029/udmurtija-1980682888.html
https://ria.ru/20241002/brechalov-1975922773.html
https://ria.ru/20240918/brechalov-1973507238.html
россия
ижевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_2991f38846ca4ea95e518617ae011bb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ижевск, александр бречалов, президентский фонд культурных инициатив
Удмуртская Республика, Общество, Россия, Ижевск, Александр Бречалов, Президентский фонд культурных инициатив

Бречалов: работа нацобъединений создает благоприятную атмосферу в Удмуртии

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 30 окт – РИА Новости. Благодаря слаженной работе национально-культурных объединений в Удмуртии сложилась благоприятная атмосфера для жизни граждан, заявил глава республики Александр Бречалов.
В его пресс-службе уточнили, что Бречалов провёл расширенное заседание общественного совета по межнациональным отношениям в преддверии Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии, в котором участвовали представители национально-культурных объединений, а также активисты общественных организаций.
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Бречалов заявил, что экономика Удмуртии демонстрирует стабильный рост
Вчера, 11:11
"Благодаря вашей слаженной работе в регионе сложилась благоприятная атмосфера, все чувствуют себя комфортно. Только в 2024 году 84 проекта Удмуртии получили поддержку фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив на почти 100 миллионов рублей. Из них 36 инициатив – от социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере национальной политики", - сказал Бречалов
Он подчеркнул, что Удмуртия в числе девяти субъектов Приволжского федерального округа победила в конкурсе Федерального агентства по делам национальностей. Речь идет об 11 миллионах рублей из федерального бюджета на 2025 год. "Благодарю вас за поддержку наших военнослужащих. Члены НКО направляют на спецоперацию и жителям освобожденных территорий продукты, медикаменты, теплые вещи и письма поддержки", – сказал Александр Бречалов.
В пресс-службе со ссылкой на министра национальной политики Удмуртии Эдуарда Петрова рассказали, что помощь национально-культурным объединениям в разработке проектов оказывает Дом Дружбы народов, который является успешной моделью нового содержания этнокультурных центров в России.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В экономику Удмуртии до 2029 года вложат более 40 млрд рублей
29 октября, 13:16
"Если в 2017 году начиналось все с 13 проектов, то сейчас подано уже 65 за год по теме национальной политики. Самыми активными стали Общество русской культуры, "Удмурт Кенеш", молодежная организация "Шунды" и ресурсный центр "Куара", общество бесермянского народа", – приводятся слова Петрова.
Региональные власти информируют, что активисты НКО презентовали шесть проектов по актуальным направлениям стратегии государственной национальной политики страны. Член "Ассамблеи народов России" в Удмуртии Алина Жуйкова рассказала об инициативе "Открытка памяти. Дружба народов". Задача – привлечь детей и молодежь к созданию открыток и передвижной выставки с историями подвигов героев в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Отмечается, что о молодежных лагерных профильных сменах "Шундыкар" рассказала председатель молодёжной организации "Шунды" Виолетта Токарева. "Всего действует 13 направлений: от творческих до декоративно-прикладных. Есть и смена "Тулкым" для ребят из удмуртского сообщества, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации. Все они дают возможность для молодежи стать лидерами, активистами и специалистами в различных областях", – поделилась девушка.
Вид на Ижевск - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Бречалов: Удмуртию за 9 месяцев 2024 года посетили 1,3 миллиона туристов
2 октября, 12:31
С проектом "Можем-Поможем. Семейный центр социокультурной адаптации мигрантов" познакомила участников совета член "Ассамблеи народов России" в Удмуртии Мария Валтиева. "Особенностью проекта является адресное взаимодействие с семьями иностранцев с помощью наших НКО, а также привлечение этноволонтерского корпуса, который уже прошёл обучение. Будем обучать русскому языку, нашим обычаям и традициям, вместе проводить время. Регистрация для семей мигрантов уже запущена", – отметила руководитель проекта.
Председатель Общества русской культуры Виталий Тюлькин рассказал про "Поэтическую аллею", которую планируется создать в Саду Дружбы в Ижевске. Член удмуртской организации "Одо мари ушем" Елена Крупенева выступила с проектами "В единстве наша сила" и "Сердце матери". Представитель "Татарского общественного центра Удмуртии" Светлана Кайсина говорила о привлечении детей и молодежи к изучению национальных культур и языков через музыкальное искусство и танцы. После выступлений члены НКО задали вопросы и предложили свои инициативы. В завершении заседания общественного совета Бречалов наградил четырех активистов удмуртских, русских, татарских и марийских НКО благодарностями за вклад в укрепление гражданского мира и согласия, гармонизацию межэтнических отношений и патриотическое воспитание детей и молодежи в Удмуртии, говорится в релизе пресс-службы.
Свято-Михайловский собор, пруд и панорама города Ижевск, Удмуртия - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Малый и средний бизнес в Удмуртии закрывает нишевые потребности экономики
18 сентября, 20:06
 
Удмуртская РеспубликаОбществоРоссияИжевскАлександр БречаловПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала