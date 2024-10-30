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В Курской области упали обломки БПЛА - РИА Новости, 30.10.2024
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08:22 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/bpla-1980831071.html
В Курской области упали обломки БПЛА
В Курской области упали обломки БПЛА - РИА Новости, 30.10.2024
В Курской области упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА упали в Железногорске Курской области, произошло небольшое возгорание на крыше одного из административных зданий, сообщил губернатор Алексей... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T08:22
2024-10-30T08:22
специальная военная операция на украине
железногорск
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Обломки БПЛА упали в Железногорске Курской области, произошло небольшое возгорание на крыше одного из административных зданий, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Ночью наше ПВО сбило пять украинских БПЛА самолетного типа. Часть обломков упало в Железногорске. Было зафиксировано незначительно возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий. Пожар оперативно ликвидировали", - написал он в Telegram-канале.
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железногорск , курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Железногорск , Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
В Курской области упали обломки БПЛА

Губернатор: в Курской области упали обломки БПЛА, произошло возгорание

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль
Пожарный автомобиль - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Обломки БПЛА упали в Железногорске Курской области, произошло небольшое возгорание на крыше одного из административных зданий, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
"Ночью наше ПВО сбило пять украинских БПЛА самолетного типа. Часть обломков упало в Железногорске. Было зафиксировано незначительно возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий. Пожар оперативно ликвидировали", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеЖелезногорскКурская областьАлексей Смирнов (политик)Безопасность
 
 
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