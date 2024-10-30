https://ria.ru/20241030/bpla-1980831071.html

В Курской области упали обломки БПЛА

В Курской области упали обломки БПЛА - РИА Новости, 30.10.2024

В Курской области упали обломки БПЛА

Обломки БПЛА упали в Железногорске Курской области, произошло небольшое возгорание на крыше одного из административных зданий, сообщил губернатор Алексей... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T08:22

2024-10-30T08:22

2024-10-30T08:22

специальная военная операция на украине

железногорск

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Обломки БПЛА упали в Железногорске Курской области, произошло небольшое возгорание на крыше одного из административных зданий, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Ночью наше ПВО сбило пять украинских БПЛА самолетного типа. Часть обломков упало в Железногорске. Было зафиксировано незначительно возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий. Пожар оперативно ликвидировали", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241030/bespilotniki-1980828268.html

железногорск

курская область

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железногорск , курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность