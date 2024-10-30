https://ria.ru/20241030/bpla-1980825284.html
В Ростовской области ночью уничтожили семь беспилотников
В Ростовской области ночью уничтожили семь беспилотников - РИА Новости, 30.10.2024
В Ростовской области ночью уничтожили семь беспилотников
Семь беспилотников самолетного типа уничтожены ночью в Неклиновском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T06:12
2024-10-30T06:12
2024-10-30T06:12
специальная военная операция на украине
василий голубев
ростовская область
происшествия
неклиновский район
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Семь беспилотников самолетного типа уничтожены ночью в Неклиновском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев."Всего минувшей ночью в Неклиновском районе уничтожено 7 БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.
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василий голубев, ростовская область, происшествия, неклиновский район
Специальная военная операция на Украине, Василий Голубев, Ростовская область, Происшествия, Неклиновский район
В Ростовской области ночью уничтожили семь беспилотников
ПВО ночью сбила в Неклиновском районе ростовской области семь БПЛА