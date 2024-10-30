https://ria.ru/20241030/bpla-1980825284.html

В Ростовской области ночью уничтожили семь беспилотников

В Ростовской области ночью уничтожили семь беспилотников - РИА Новости, 30.10.2024

В Ростовской области ночью уничтожили семь беспилотников

Семь беспилотников самолетного типа уничтожены ночью в Неклиновском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T06:12

2024-10-30T06:12

2024-10-30T06:12

специальная военная операция на украине

василий голубев

ростовская область

происшествия

неклиновский район

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Семь беспилотников самолетного типа уничтожены ночью в Неклиновском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев."Всего минувшей ночью в Неклиновском районе уничтожено 7 БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241030/bespilotniki-1980819869.html

ростовская область

неклиновский район

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василий голубев, ростовская область, происшествия, неклиновский район