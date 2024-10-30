https://ria.ru/20241030/bespilotniki-1980819430.html

В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника

В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 30.10.2024

В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила четыре БПЛА самолетного типа в Неклиновском районе Ростовской области, последствия на земле уточняются,... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T04:11

2024-10-30T04:11

2024-10-30T04:11

специальная военная операция на украине

ростовская область

василий голубев

неклиновский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933368092_0:9:2986:1688_1920x0_80_0_0_a0f6072ded6e8e079caad77538cfcb02.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила четыре БПЛА самолетного типа в Неклиновском районе Ростовской области, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев. "Подразделения ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области. На данный момент в Неклиновском районе уничтожено четыре БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении. По словам губернатора, последствия на земле уточняются.

https://ria.ru/20241030/bespilotnik-1980812287.html

ростовская область

неклиновский район

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ростовская область, василий голубев, неклиновский район