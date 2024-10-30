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В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 30.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:11 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/bespilotniki-1980819430.html
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 30.10.2024
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника
Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила четыре БПЛА самолетного типа в Неклиновском районе Ростовской области, последствия на земле уточняются,... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T04:11
2024-10-30T04:11
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
неклиновский район
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила четыре БПЛА самолетного типа в Неклиновском районе Ростовской области, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев. "Подразделения ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области. На данный момент в Неклиновском районе уничтожено четыре БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении. По словам губернатора, последствия на земле уточняются.
https://ria.ru/20241030/bespilotnik-1980812287.html
ростовская область
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ростовская область, василий голубев, неклиновский район
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев, Неклиновский район
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника

Губернатор Голубев: ПВО сбила в Ростовской области четыре БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила четыре БПЛА самолетного типа в Неклиновском районе Ростовской области, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
"Подразделения ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области. На данный момент в Неклиновском районе уничтожено четыре БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В Брянской области уничтожили беспилотник
01:12
По словам губернатора, последствия на земле уточняются.
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВасилий ГолубевНеклиновский район
 
 
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