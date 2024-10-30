https://ria.ru/20241030/beglov-1980924729.html

Беглов: Петербург в 2025-2027 годах получит 147 новых объектов образования

Беглов: Петербург в 2025-2027 годах получит 147 новых объектов образования - РИА Новости, 30.10.2024

Беглов: Петербург в 2025-2027 годах получит 147 новых объектов образования

Санкт-Петербург в 2025-2027 годах получит 147 новых объектов образования, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:02

2024-10-30T15:02

2024-10-30T15:02

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Санкт-Петербург в 2025-2027 годах получит 147 новых объектов образования, сообщил губернатор города Александр Беглов. "За три следующих года Петербург получит в общей сложности 147 новых объектов образования", - сказал он, представляя в законодательном собрании города проект городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. По его словам, на 2025-2027 годы в адресную инвестиционную программу на объекты образования заложено 88,565 миллиарда рублей. Еще часть новых объектов город получит от бизнеса, с которым заключены концессионные соглашения на сумму 9,908 миллиарда рублей. Губернатор напомнил, что часть объектов также безвозмездно передается городу застройщиками по действующим правилам ввода жилья. "Несмотря на то, что в 2024 году мы полностью закрываем накопленный дефицит образовательных объектов, город продолжает строить школы и детские сады в плановом порядке", - отметил Беглов. Беглов также сообщил, что Петербург направит 1 миллиард рублей на проекты раннего технологического развития детей. В частности, в 2025 году будет запущено две новые программы, которые помогут с раннего возраста мотивировать детей на получение технических и естественно-научных знаний. "Для нашего промышленного и инновационного города - это жизненно важно. Чтобы дети с ранних классов начинали изучение профессий", - сказал губернатор. Он отметил, что город приступит к созданию во всех районах математических кружков - филиалов лучшего в стране математического центра при Президентском лицее №239. Также начнется оснащение лабораториями начальной школы и детских садов. На эти цели в проекте бюджета предусмотрен 1 миллиард рублей. По словам Беглова, еще почти полмиллиарда рублей бюджет направит на открытие в Северной столице в течение трех лет 9 детских технопарков и 18 центров цифрового развития.

https://realty.ria.ru/20241030/peterburg-1980863148.html

https://realty.ria.ru/20241030/peterburg-1980857542.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, александр беглов