https://ria.ru/20241030/banany-1980827084.html

Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума с 2012 года

Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума с 2012 года - РИА Новости, 30.10.2024

Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума с 2012 года

Россия за январь—август текущего года сократила ввоз бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн — минимального показателя за последние 12 лет, следует из расчетов... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T07:05

2024-10-30T07:05

2024-10-30T07:31

россия

эквадор

сша

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741564029_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_0803c5a22c81b908c356887362f7b105.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия за январь—август текущего года сократила ввоз бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн — минимального показателя за последние 12 лет, следует из расчетов РИА Новости по данным этой латиноамериканской страны.Объем ввезенных бананов оказался на 20 процентов меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Так мало бананов из Эквадора в Россию не импортировалось с 2012 года, когда этот показатель составил 755 тысяч тонн.В среднем в последние пять лет Россия в среднем закупала у Эквадора 958 тысяч тонн, на нее приходилось 20—25 процентов от всего объема бананового экспорта этой страны.За восемь месяцев 2024-го доля поставок в Россию в общем экспорте сократилась до 18,9 процента, что является минимумом с 2001 года. В то же время Россия остается крупнейшим покупателем, на втором месте США (14,8%), а на третьем — Нидерланды (6,9%). Эквадор не смог переориентировать выпавшие объемы на другие рынки: в целом за восемь месяцев экспорт упал на 450 тысяч тонн, или на 10 процентов — до 4,1 миллиона тонн.

https://rsport.ria.ru/20240715/zheltye-ili-zelenye-banany-1959194991.html

https://ria.ru/20241030/tovarooborot-1980817397.html

россия

эквадор

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, эквадор, сша, экономика