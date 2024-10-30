https://ria.ru/20241030/banany-1980827084.html
Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума с 2012 года
Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума с 2012 года - РИА Новости, 30.10.2024
Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума с 2012 года
Россия за январь—август текущего года сократила ввоз бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн — минимального показателя за последние 12 лет, следует из расчетов... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T07:05
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия за январь—август текущего года сократила ввоз бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн — минимального показателя за последние 12 лет, следует из расчетов РИА Новости по данным этой латиноамериканской страны.Объем ввезенных бананов оказался на 20 процентов меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Так мало бананов из Эквадора в Россию не импортировалось с 2012 года, когда этот показатель составил 755 тысяч тонн.В среднем в последние пять лет Россия в среднем закупала у Эквадора 958 тысяч тонн, на нее приходилось 20—25 процентов от всего объема бананового экспорта этой страны.За восемь месяцев 2024-го доля поставок в Россию в общем экспорте сократилась до 18,9 процента, что является минимумом с 2001 года. В то же время Россия остается крупнейшим покупателем, на втором месте США (14,8%), а на третьем — Нидерланды (6,9%). Эквадор не смог переориентировать выпавшие объемы на другие рынки: в целом за восемь месяцев экспорт упал на 450 тысяч тонн, или на 10 процентов — до 4,1 миллиона тонн.
https://rsport.ria.ru/20240715/zheltye-ili-zelenye-banany-1959194991.html
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россия, эквадор, сша, экономика
Россия, Эквадор, США, Экономика
Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума с 2012 года
РФ сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума с 2012 года, до 776 тысяч тонн
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия за январь—август текущего года сократила ввоз бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн — минимального показателя за последние 12 лет, следует из расчетов РИА Новости по данным этой латиноамериканской страны.
Объем ввезенных бананов оказался на 20 процентов меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Так мало бананов из Эквадора в Россию не импортировалось с 2012 года, когда этот показатель составил 755 тысяч тонн.
В среднем в последние пять лет Россия в среднем закупала у Эквадора 958 тысяч тонн, на нее приходилось 20—25 процентов от всего объема бананового экспорта этой страны.
За восемь месяцев 2024-го доля поставок в Россию в общем экспорте сократилась до 18,9 процента, что является минимумом с 2001 года. В то же время Россия остается крупнейшим покупателем, на втором месте США
(14,8%), а на третьем — Нидерланды
(6,9%).
Эквадор не смог переориентировать выпавшие объемы на другие рынки: в целом за восемь месяцев экспорт упал на 450 тысяч тонн, или на 10 процентов — до 4,1 миллиона тонн.