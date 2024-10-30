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Байден оставил демократам предсмертную записку, заявил Дотком - РИА Новости, 30.10.2024
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18:43 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/bajden-1980993218.html
Байден оставил демократам предсмертную записку, заявил Дотком
Байден оставил демократам предсмертную записку, заявил Дотком - РИА Новости, 30.10.2024
Байден оставил демократам предсмертную записку, заявил Дотком
Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что президент США Джо Байден "оставил РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:43
2024-10-30T18:43
в мире
сша
нью-йорк (город)
вашингтон (штат)
дональд трамп
камала харрис
джо байден
megaupload
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что президент США Джо Байден "оставил демократам предсмертную записку", назвав сторонников Республиканской партии "отбросами", и тем самым вынудил кандидата на пост президента от демократов Камалу Харрис дистанцироваться от него. Ранее Байден назвал "отбросами" сторонников бывшего главы государства и кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа. Позднее Белый дом попытался оправдаться, заявив, что президент США охарактеризовал так "риторику ненависти" на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика. "Харрис дистанцируется от Байдена после того, как он назвал всех голосующих за республиканцев "отбросами". Вместо того, чтобы тихо сидеть в своем углу, Вчера Байден украл у Камалы значимый момент единения (во вторник Харрис проводила митинг в Вашингтоне - ред.), и теперь все только и говорят о предсмертной записке Байдена для демократов", - написал Дотком на своей странице в соцсети X. Как сообщило ранее издание Newsweek, ведущие американские букмекеры увеличили свои прогнозы с шансами на победу Трампа после слов Байдена об "отбросах". В частности, во вторник шансы Трампа на победу составляли 66,7%, однако к утру среды ведущие букмекеры оценивали их уже от 67,7% до 69,2% в зависимости от конкретной фирмы. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Двадцать первого июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
https://ria.ru/20240725/tramp-1961849769.html
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нью-йорк (город)
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в мире, сша, нью-йорк (город), вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, джо байден, megaupload, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Нью-Йорк (город), Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Megaupload, Выборы президента США — 2024
Байден оставил демократам предсмертную записку, заявил Дотком

Основатель Megaupload и Mega: Байден заставил Харрис дистанцироваться от него

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что президент США Джо Байден "оставил демократам предсмертную записку", назвав сторонников Республиканской партии "отбросами", и тем самым вынудил кандидата на пост президента от демократов Камалу Харрис дистанцироваться от него.
Ранее Байден назвал "отбросами" сторонников бывшего главы государства и кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа. Позднее Белый дом попытался оправдаться, заявив, что президент США охарактеризовал так "риторику ненависти" на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика.
"Харрис дистанцируется от Байдена после того, как он назвал всех голосующих за республиканцев "отбросами". Вместо того, чтобы тихо сидеть в своем углу, Вчера Байден украл у Камалы значимый момент единения (во вторник Харрис проводила митинг в Вашингтоне - ред.), и теперь все только и говорят о предсмертной записке Байдена для демократов", - написал Дотком на своей странице в соцсети X.
Как сообщило ранее издание Newsweek, ведущие американские букмекеры увеличили свои прогнозы с шансами на победу Трампа после слов Байдена об "отбросах". В частности, во вторник шансы Трампа на победу составляли 66,7%, однако к утру среды ведущие букмекеры оценивали их уже от 67,7% до 69,2% в зависимости от конкретной фирмы.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Двадцать первого июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
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В миреСШАНью-Йорк (город)Вашингтон (штат)Дональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденMegauploadВыборы президента США — 2024
 
 
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