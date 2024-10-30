https://ria.ru/20241030/assanzh-1980825925.html

Отец Ассанжа ответил на вопрос о будущей судьбе сына

Отец Ассанжа ответил на вопрос о будущей судьбе сына - РИА Новости, 30.10.2024

Отец Ассанжа ответил на вопрос о будущей судьбе сына

Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил в интервью РИА Новости, что не знает, что ждет его сына в будущем. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T06:27

2024-10-30T06:27

2024-10-30T06:27

россия

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джулиан ассанж

джон шиптон

сша

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ДЖАКАРТА, 30 окт - РИА Новости. Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил в интервью РИА Новости, что не знает, что ждет его сына в будущем. В июле Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после многих лет заключения и возвратился в Австралию после соглашения о признании вины с властями США. "Что ждет Джулиана в будущем, я просто не знаю. И у меня будут ужасные неприятности, если я буду рассуждать об этом. Джулиан сказал бы: "О чем ты вообще говоришь?" - отметил Шиптон, комментируя возможность посещения Ассанжем России в будущем. При этом собеседник агентства рассказал, что Джулиан Ассанж уже посещал РФ - он отправился в путешествие по Транссибирской магистрали около 30 лет назад.

https://ria.ru/20241030/assanzh-1980823890.html

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россия, австралия, джулиан ассанж, джон шиптон, сша, в мире