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Отец Ассанжа ответил на вопрос о будущей судьбе сына - РИА Новости, 30.10.2024
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06:27 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/assanzh-1980825925.html
Отец Ассанжа ответил на вопрос о будущей судьбе сына
Отец Ассанжа ответил на вопрос о будущей судьбе сына - РИА Новости, 30.10.2024
Отец Ассанжа ответил на вопрос о будущей судьбе сына
Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил в интервью РИА Новости, что не знает, что ждет его сына в будущем. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T06:27
2024-10-30T06:27
россия
австралия
джулиан ассанж
джон шиптон
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в мире
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ДЖАКАРТА, 30 окт - РИА Новости. Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил в интервью РИА Новости, что не знает, что ждет его сына в будущем. В июле Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после многих лет заключения и возвратился в Австралию после соглашения о признании вины с властями США. "Что ждет Джулиана в будущем, я просто не знаю. И у меня будут ужасные неприятности, если я буду рассуждать об этом. Джулиан сказал бы: "О чем ты вообще говоришь?" - отметил Шиптон, комментируя возможность посещения Ассанжем России в будущем. При этом собеседник агентства рассказал, что Джулиан Ассанж уже посещал РФ - он отправился в путешествие по Транссибирской магистрали около 30 лет назад.
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россия, австралия, джулиан ассанж, джон шиптон, сша, в мире
Россия, Австралия, Джулиан Ассанж, Джон Шиптон, США, В мире
Отец Ассанжа ответил на вопрос о будущей судьбе сына

Отец Ассанжа Шиптон не знает, что ждет его сына в будущем

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОснователь партии WikiLeaks, отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон
Основатель партии WikiLeaks, отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Основатель партии WikiLeaks, отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 30 окт - РИА Новости. Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил в интервью РИА Новости, что не знает, что ждет его сына в будущем.
В июле Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после многих лет заключения и возвратился в Австралию после соглашения о признании вины с властями США.
"Что ждет Джулиана в будущем, я просто не знаю. И у меня будут ужасные неприятности, если я буду рассуждать об этом. Джулиан сказал бы: "О чем ты вообще говоришь?" - отметил Шиптон, комментируя возможность посещения Ассанжем России в будущем.
При этом собеседник агентства рассказал, что Джулиан Ассанж уже посещал РФ - он отправился в путешествие по Транссибирской магистрали около 30 лет назад.
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РоссияАвстралияДжулиан АссанжДжон ШиптонСШАВ мире
 
 
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