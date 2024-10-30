Отец Ассанжа отметил поддержку сына в России и других странах БРИКС
Отец Ассанжа Шиптон заявил, что его сына поддерживают в РФ и странах БРИКС
© AP Photo / Pascal BastienДжулиан Ассанж выступает в Совете Европы в Страсбурге
© AP Photo / Pascal Bastien
Джулиан Ассанж выступает в Совете Европы в Страсбурге. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 30 окт - РИА Новости. Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, рассказал в интервью РИА Новости о поддержке его сына в России и других странах БРИКС.
"Президент России был первым главой государства, прокомментировавшим ситуацию и предложившим поддержку Джулиану в связи с его кейсом еще в 2012 году. Но я даже не могу измерить степень привязанности к Джулиану - в Российской Федерации и Китае, в странах БРИКС. Для меня это загадка. Это просто неизмеримо", - отметил Шиптон.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, 24 июня 2024 года после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.
В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
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