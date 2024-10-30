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Отец Ассанжа отметил поддержку сына в России и других странах БРИКС - РИА Новости, 30.10.2024
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05:38 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/assanzh-1980823890.html
Отец Ассанжа отметил поддержку сына в России и других странах БРИКС
Отец Ассанжа отметил поддержку сына в России и других странах БРИКС - РИА Новости, 30.10.2024
Отец Ассанжа отметил поддержку сына в России и других странах БРИКС
Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, рассказал в интервью РИА Новости о поддержке его сына в России и других странах РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T05:38
2024-10-30T05:38
сша
россия
китай
джулиан ассанж
хиллари клинтон
джон шиптон
wikileaks
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ДЖАКАРТА, 30 окт - РИА Новости. Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, рассказал в интервью РИА Новости о поддержке его сына в России и других странах БРИКС. "Президент России был первым главой государства, прокомментировавшим ситуацию и предложившим поддержку Джулиану в связи с его кейсом еще в 2012 году. Но я даже не могу измерить степень привязанности к Джулиану - в Российской Федерации и Китае, в странах БРИКС. Для меня это загадка. Это просто неизмеримо", - отметил Шиптон. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, 24 июня 2024 года после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20241028/otets-1980426747.html
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сша, россия, китай, джулиан ассанж, хиллари клинтон, джон шиптон, wikileaks, брикс, в мире
США, Россия, Китай, Джулиан Ассанж, Хиллари Клинтон, Джон Шиптон, WikiLeaks, БРИКС, В мире
Отец Ассанжа отметил поддержку сына в России и других странах БРИКС

Отец Ассанжа Шиптон заявил, что его сына поддерживают в РФ и странах БРИКС

© AP Photo / Pascal BastienДжулиан Ассанж выступает в Совете Европы в Страсбурге
Джулиан Ассанж выступает в Совете Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Pascal Bastien
Джулиан Ассанж выступает в Совете Европы в Страсбурге. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 30 окт - РИА Новости. Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, рассказал в интервью РИА Новости о поддержке его сына в России и других странах БРИКС.
"Президент России был первым главой государства, прокомментировавшим ситуацию и предложившим поддержку Джулиану в связи с его кейсом еще в 2012 году. Но я даже не могу измерить степень привязанности к Джулиану - в Российской Федерации и Китае, в странах БРИКС. Для меня это загадка. Это просто неизмеримо", - отметил Шиптон.
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Ассанж был освобожден из британской тюрьмы, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, 24 июня 2024 года после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.
В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
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