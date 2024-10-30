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В АСИ рассказали о системе безопасности на пешеходных переходах - РИА Новости, 30.10.2024
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Проектно-образовательный интенсив Архипелаг 2024 - оформление без лого - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"
 
09:00 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/asi-1980749966.html
В АСИ рассказали о системе безопасности на пешеходных переходах
В АСИ рассказали о системе безопасности на пешеходных переходах - РИА Новости, 30.10.2024
В АСИ рассказали о системе безопасности на пешеходных переходах
Интеллектуальная система безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах уже установлена в 38 регионах России, сообщили в пресс-службе Агентства... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T09:00
2024-10-30T09:00
проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"
россия
сахалинская область
калужская область
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Интеллектуальная система безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах уже установлена в 38 регионах России, сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).Там отметили, что тюменская компания SmartC разработала интеллектуальную систему безопасности ICrosswalk, установленную в 38 российских регионах на нерегулируемых пешеходных переходах.iСrosswalk – участник трека АСИ "Качество жизни. Новые горизонты" проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", который проходил с 8 по 21 июля 2024 года в Сахалинской области и собрал более 4 тысяч участников из 78 регионов России.Данный комплекс основан на искусственном интеллекте, который, анализируя траекторию движения людей и автомобилей, включает сигнальное освещение в опасные моменты. Система также способна распознавать ДТП и определять наличие пострадавших."Наша компания занимается созданием умных систем, которые помогают повысить безопасность на пешеходных переходах, где нет светофоров. На "зебрах" мы устанавливаем камеры слежения, проекторы для проекции дорожной разметки, светильники, сигнальные элементы и табло с надписью "Пропустите пешехода", а также шкаф управления системой. Комплекс работает по такому принципу: искусственный интеллект распознает пешехода, определяет его траекторию движения, "понимает", что он собирается перейти дорогу, после чего подает команду на релейные модули, которые включают сигнальные огни", – приводит пресс-служба слова директора по развитию проекта iCrosswalk Армена Восканяна.Отмечается, что система ведет подсчет трафика людей и автомобилей и имеет возможность интегрироваться в существующие системы "Безопасный город", "Умный город", ИТС (Интеллектуальные транспортные системы). Кроме того, система может распознавать автомобильные аварии и ДТП с участием пешеходов – определять человека, который лежит, сидит или стоит. Разработка позволяет также определять забытые вещи и передавать эту информацию в любую из вышеупомянутых систем.Авторы разработки уже оценили эффективность применения интеллектуальной системы на примере Калужской области, где установлено более 100 таких комплексов. Согласно статистике всех субъектов, где установлены интеллектуальные комплексы с искусственным интеллектом и проекцией дорожной разметки, количество ДТП снижается на 82%, увеличивается средняя скорость потоков автомобилей на 27%, а время ожидания пешеходов для перехода снижается на 30%. Это позволяет регионам повысить уровень безопасности на дорогах и добиться целевых показателей."Страну меняют люди" – не просто проект, а система ценностей, определяющих единую политику Агентства и его партнеров по продвижению проектов и инициатив, способствующих положительным изменениям в стране, укреплению суверенитета, повышению качества жизни граждан. Это сборник историй лидеров самых ярких проектов, которые поддерживает Агентство стратегических инициатив в рамках направлений: "Технологии и предпринимательство", "Качество жизни", "Образование и кадры", "Экология", "Креативные индустрии".Ядром многих ключевых изменений является человек и его идея. Поэтому, помимо помощи в снятии административных барьеров, тиражировании продуктов в регионах и на предприятиях, стратегического консалтинга, поиска партнеров и инвесторов, АСИ популяризирует авторов проектов. Повысить узнаваемость лидеров – в числе важных задач Агентства.
https://ria.ru/20241023/innovatsii-1979368705.html
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россия
сахалинская область
калужская область
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Артем Смирнов
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96
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7 495 645-6601
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россия, сахалинская область, калужская область, агентство стратегических инициатив (аси)
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024", Россия, Сахалинская область, Калужская область, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

В АСИ рассказали о системе безопасности на пешеходных переходах

© Фото : пресс-служба ООО "СмартСи"Тюменская компания SmartC разработала интеллектуальную систему безопасности ICrosswalk
Тюменская компания SmartC разработала интеллектуальную систему безопасности ICrosswalk - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : пресс-служба ООО "СмартСи"
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Интеллектуальная система безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах уже установлена в 38 регионах России, сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Там отметили, что тюменская компания SmartC разработала интеллектуальную систему безопасности ICrosswalk, установленную в 38 российских регионах на нерегулируемых пешеходных переходах.
iСrosswalk – участник трека АСИ "Качество жизни. Новые горизонты" проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", который проходил с 8 по 21 июля 2024 года в Сахалинской области и собрал более 4 тысяч участников из 78 регионов России.
© Фото : SmartCИнтеллектуальная система безопасности iCrosswalk
Интеллектуальная система безопасности iCrosswalk - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : SmartC
Интеллектуальная система безопасности iCrosswalk
Данный комплекс основан на искусственном интеллекте, который, анализируя траекторию движения людей и автомобилей, включает сигнальное освещение в опасные моменты. Система также способна распознавать ДТП и определять наличие пострадавших.
"Наша компания занимается созданием умных систем, которые помогают повысить безопасность на пешеходных переходах, где нет светофоров. На "зебрах" мы устанавливаем камеры слежения, проекторы для проекции дорожной разметки, светильники, сигнальные элементы и табло с надписью "Пропустите пешехода", а также шкаф управления системой. Комплекс работает по такому принципу: искусственный интеллект распознает пешехода, определяет его траекторию движения, "понимает", что он собирается перейти дорогу, после чего подает команду на релейные модули, которые включают сигнальные огни", – приводит пресс-служба слова директора по развитию проекта iCrosswalk Армена Восканяна.
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Отмечается, что система ведет подсчет трафика людей и автомобилей и имеет возможность интегрироваться в существующие системы "Безопасный город", "Умный город", ИТС (Интеллектуальные транспортные системы). Кроме того, система может распознавать автомобильные аварии и ДТП с участием пешеходов – определять человека, который лежит, сидит или стоит. Разработка позволяет также определять забытые вещи и передавать эту информацию в любую из вышеупомянутых систем.
Авторы разработки уже оценили эффективность применения интеллектуальной системы на примере Калужской области, где установлено более 100 таких комплексов. Согласно статистике всех субъектов, где установлены интеллектуальные комплексы с искусственным интеллектом и проекцией дорожной разметки, количество ДТП снижается на 82%, увеличивается средняя скорость потоков автомобилей на 27%, а время ожидания пешеходов для перехода снижается на 30%. Это позволяет регионам повысить уровень безопасности на дорогах и добиться целевых показателей.
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"Страну меняют люди" – не просто проект, а система ценностей, определяющих единую политику Агентства и его партнеров по продвижению проектов и инициатив, способствующих положительным изменениям в стране, укреплению суверенитета, повышению качества жизни граждан. Это сборник историй лидеров самых ярких проектов, которые поддерживает Агентство стратегических инициатив в рамках направлений: "Технологии и предпринимательство", "Качество жизни", "Образование и кадры", "Экология", "Креативные индустрии".
Ядром многих ключевых изменений является человек и его идея. Поэтому, помимо помощи в снятии административных барьеров, тиражировании продуктов в регионах и на предприятиях, стратегического консалтинга, поиска партнеров и инвесторов, АСИ популяризирует авторов проектов. Повысить узнаваемость лидеров – в числе важных задач Агентства.
 
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"РоссияСахалинская областьКалужская областьАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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