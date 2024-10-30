Рейтинг@Mail.ru
В Одессе арестовали мужчину, публиковавшего маршруты ТЦК в Telegram-каналах - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 30.10.2024 (обновлено: 19:34 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/arest-1981000950.html
В Одессе арестовали мужчину, публиковавшего маршруты ТЦК в Telegram-каналах
В Одессе арестовали мужчину, публиковавшего маршруты ТЦК в Telegram-каналах - РИА Новости, 30.10.2024
В Одессе арестовали мужчину, публиковавшего маршруты ТЦК в Telegram-каналах
Суд в Одессе отправил под стражу до 22 декабря администратора двух Telegram-каналов, которые публиковали маршрут сотрудников военкоматов, сообщает в среду... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:24
2024-10-30T19:34
в мире
украина
одесса
львовская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Суд в Одессе отправил под стражу до 22 декабря администратора двух Telegram-каналов, которые публиковали маршрут сотрудников военкоматов, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное". "В Одессе судят администратора двух Telegram-каналов. По данным следствия, мужчина распространял информацию о местонахождении работников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), локациях, на которых представители ТЦК раздают повестки… Суд избрал обвиняемому меру пресечения – содержание под стражей 60 суток, то есть до 22 декабря, без права внесения залога", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Уточняется, что в течение пяти дней со дня принятия постановления подсудимый имеет право на подачу апелляционной жалобы. Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале сообщила в среду о задержании в Прикарпатье, Днепропетровской и Львовской областях 12 человек, которые также в мессенджерах публиковали маршруты сотрудников военкоматов и локации ВСУ. Задержанным, как утверждается, вменятся статья "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований". Им грозит до 8 лет лишения свободы. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241026/podpole-1980206201.html
https://ria.ru/20241025/ukraina-1979993418.html
украина
одесса
львовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, львовская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Одесса, Львовская область, Вооруженные силы Украины
В Одессе арестовали мужчину, публиковавшего маршруты ТЦК в Telegram-каналах

"Общественное": в Одессе арестовали мужчину, публиковавшего маршруты ТЦК

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Суд в Одессе отправил под стражу до 22 декабря администратора двух Telegram-каналов, которые публиковали маршрут сотрудников военкоматов, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное".
"В Одессе судят администратора двух Telegram-каналов. По данным следствия, мужчина распространял информацию о местонахождении работников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), локациях, на которых представители ТЦК раздают повестки… Суд избрал обвиняемому меру пресечения – содержание под стражей 60 суток, то есть до 22 декабря, без права внесения залога", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, где их избивают и не дают еды и воды - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Украинские военкомы держат мобилизованных в подвалах, сообщило подполье
26 октября, 04:51
Уточняется, что в течение пяти дней со дня принятия постановления подсудимый имеет право на подачу апелляционной жалобы.
Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале сообщила в среду о задержании в Прикарпатье, Днепропетровской и Львовской областях 12 человек, которые также в мессенджерах публиковали маршруты сотрудников военкоматов и локации ВСУ. Задержанным, как утверждается, вменятся статья "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований". Им грозит до 8 лет лишения свободы.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
На Украине работники военкомата выкуривали мужчину из авто баллончиком
25 октября, 11:10
 
В миреУкраинаОдессаЛьвовская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала