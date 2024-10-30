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В Одессе арестовали мужчину, публиковавшего маршруты ТЦК в Telegram-каналах

В Одессе арестовали мужчину, публиковавшего маршруты ТЦК в Telegram-каналах - РИА Новости, 30.10.2024

В Одессе арестовали мужчину, публиковавшего маршруты ТЦК в Telegram-каналах

Суд в Одессе отправил под стражу до 22 декабря администратора двух Telegram-каналов, которые публиковали маршрут сотрудников военкоматов, сообщает в среду... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T19:24

2024-10-30T19:24

2024-10-30T19:34

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Суд в Одессе отправил под стражу до 22 декабря администратора двух Telegram-каналов, которые публиковали маршрут сотрудников военкоматов, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное". "В Одессе судят администратора двух Telegram-каналов. По данным следствия, мужчина распространял информацию о местонахождении работников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), локациях, на которых представители ТЦК раздают повестки… Суд избрал обвиняемому меру пресечения – содержание под стражей 60 суток, то есть до 22 декабря, без права внесения залога", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Уточняется, что в течение пяти дней со дня принятия постановления подсудимый имеет право на подачу апелляционной жалобы. Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале сообщила в среду о задержании в Прикарпатье, Днепропетровской и Львовской областях 12 человек, которые также в мессенджерах публиковали маршруты сотрудников военкоматов и локации ВСУ. Задержанным, как утверждается, вменятся статья "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований". Им грозит до 8 лет лишения свободы. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241026/podpole-1980206201.html

https://ria.ru/20241025/ukraina-1979993418.html

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в мире, украина, одесса, львовская область, вооруженные силы украины