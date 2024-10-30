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В Воронеже арестовали ответственного за монтаж сорвавшегося с людьми лифта
В Воронеже арестовали ответственного за монтаж сорвавшегося с людьми лифта - РИА Новости, 30.10.2024
В Воронеже арестовали ответственного за монтаж сорвавшегося с людьми лифта
Суд в Воронеже арестовал ответственного за монтаж лифта в строящемся доме в Воронеже, где трое рабочих упали в шахту лифта и погибли, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:00
2024-10-30T19:00
2024-10-30T19:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Суд в Воронеже арестовал ответственного за монтаж лифта в строящемся доме в Воронеже, где трое рабочих упали в шахту лифта и погибли, сообщает СУСК России по Воронежской области. По данным следствия, утром 28 октября в ходе выполнения работ по монтажу лифтового оборудования в строящемся доме на улице Донбасской города Воронежа произошло падение подъемника с тремя рабочими. От полученных в результате падения телесных повреждений пострадавшие скончались на месте происшествия. Следствие полагает, что начальник монтажного участка "допустил нарушения, выраженные в необеспечении безопасных условий труда". Мужчина подозревается по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть троих лиц). "Суд, согласившись с позицией следствия, заключил подозреваемого под стражу по 27 декабря 2024 года", - говорится в сообщении. СУСК отмечает, что прокуратура просила для подозреваемого меру пресечения в виде запрета определенных действий. В ближайшее время следствие планирует предъявление обвинения, информируют в СУСК.
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Воронеж, Россия, Воронежская область, Общество
В Воронеже арестовали ответственного за монтаж сорвавшегося с людьми лифта
В Воронеже арестовали ответственного за монтаж лифта в доме, где погибли рабочие
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Суд в Воронеже арестовал ответственного за монтаж лифта в строящемся доме в Воронеже, где трое рабочих упали в шахту лифта и погибли, сообщает СУСК России по Воронежской области.
По данным следствия, утром 28 октября в ходе выполнения работ по монтажу лифтового оборудования в строящемся доме на улице Донбасской города Воронежа произошло падение подъемника с тремя рабочими. От полученных в результате падения телесных повреждений пострадавшие скончались на месте происшествия.
Следствие полагает, что начальник монтажного участка "допустил нарушения, выраженные в необеспечении безопасных условий труда". Мужчина подозревается по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть троих лиц).
"Суд, согласившись с позицией следствия, заключил подозреваемого под стражу по 27 декабря 2024 года", - говорится в сообщении. СУСК отмечает, что прокуратура просила для подозреваемого меру пресечения в виде запрета определенных действий.
В ближайшее время следствие планирует предъявление обвинения, информируют в СУСК.