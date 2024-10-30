https://ria.ru/20241030/arest-1980985372.html

В Крыму арестовали водителя сбившего насмерть трех подростков

В Крыму арестовали водителя сбившего насмерть трех подростков - РИА Новости, 30.10.2024

В Крыму арестовали водителя сбившего насмерть трех подростков

Водитель легкового автомобиля Skoda, сбивший четырех подростков, трое из которых погибли и один травмирован, арестован судом, сообщила пресс-служба СУСК... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:23

2024-10-30T18:23

2024-10-30T18:32

белогорск

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля Skoda, сбивший четырех подростков, трое из которых погибли и один травмирован, арестован судом, сообщила пресс-служба СУСК региона. Трое подростков, передвигавшиеся на двух питбайках и квадроцикле, погибли в Крыму в ДТП при столкновении с автомобилем, ЧП произошло поздно вечером в воскресенье, сообщила ранее пресс-служба МВД региона. К расследованию дела подключились СУСК и прокуратура Крыма. По предварительным данным, 28-летний водитель легкового автомобиля Skoda, двигаясь по автодороге Нижнегорский - Белогорск, вблизи села Косточковка не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего столкнулся с двумя питбайками и квадроциклом, двигавшимися в попутном направлении под управлением несовершеннолетних. Трое подростков погибли на месте, еще один госпитализирован. "По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний местный житель, управлявший автомобилем Skoda. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - сообщили в СУСК. Следователями оперативно изъяты и осмотрены транспортные средства, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Допрошены родственники пострадавших, сотрудники правоохранительных органов, первоначально выезжавшие на место происшествия, врачи скорой медицинской помощи.

https://ria.ru/20241025/dtp-1979965983.html

https://ria.ru/20241016/gibel-1978412999.html

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белогорск, общество