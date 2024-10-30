Рейтинг@Mail.ru
В Крыму арестовали водителя сбившего насмерть трех подростков - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 30.10.2024 (обновлено: 18:32 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/arest-1980985372.html
В Крыму арестовали водителя сбившего насмерть трех подростков
В Крыму арестовали водителя сбившего насмерть трех подростков - РИА Новости, 30.10.2024
В Крыму арестовали водителя сбившего насмерть трех подростков
Водитель легкового автомобиля Skoda, сбивший четырех подростков, трое из которых погибли и один травмирован, арестован судом, сообщила пресс-служба СУСК... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:23
2024-10-30T18:32
белогорск
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980987409_0:342:960:882_1920x0_80_0_0_a2deb8ce9527e5875bb752b7a2446c06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля Skoda, сбивший четырех подростков, трое из которых погибли и один травмирован, арестован судом, сообщила пресс-служба СУСК региона. Трое подростков, передвигавшиеся на двух питбайках и квадроцикле, погибли в Крыму в ДТП при столкновении с автомобилем, ЧП произошло поздно вечером в воскресенье, сообщила ранее пресс-служба МВД региона. К расследованию дела подключились СУСК и прокуратура Крыма. По предварительным данным, 28-летний водитель легкового автомобиля Skoda, двигаясь по автодороге Нижнегорский - Белогорск, вблизи села Косточковка не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего столкнулся с двумя питбайками и квадроциклом, двигавшимися в попутном направлении под управлением несовершеннолетних. Трое подростков погибли на месте, еще один госпитализирован. "По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний местный житель, управлявший автомобилем Skoda. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - сообщили в СУСК. Следователями оперативно изъяты и осмотрены транспортные средства, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Допрошены родственники пострадавших, сотрудники правоохранительных органов, первоначально выезжавшие на место происшествия, врачи скорой медицинской помощи.
https://ria.ru/20241025/dtp-1979965983.html
https://ria.ru/20241016/gibel-1978412999.html
белогорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980987409_0:252:960:972_1920x0_80_0_0_c7c8f32e98dcf1251d6e49434e0cf992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белогорск, общество
Белогорск, Общество
В Крыму арестовали водителя сбившего насмерть трех подростков

СК РФ: сбивший насмерть трех подростков в Крыму водитель арестован

© Фото : МВД по Республике КрымНа месте ДТП у поселка Косточковка в Крыму
На месте ДТП у поселка Косточковка в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : МВД по Республике Крым
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля Skoda, сбивший четырех подростков, трое из которых погибли и один травмирован, арестован судом, сообщила пресс-служба СУСК региона.
Трое подростков, передвигавшиеся на двух питбайках и квадроцикле, погибли в Крыму в ДТП при столкновении с автомобилем, ЧП произошло поздно вечером в воскресенье, сообщила ранее пресс-служба МВД региона. К расследованию дела подключились СУСК и прокуратура Крыма.
Сотрудники ДПС на мете ДТП в Кемерово, в результате которого погибла женщина-пешеход. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В Кемерово автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
25 октября, 08:50
По предварительным данным, 28-летний водитель легкового автомобиля Skoda, двигаясь по автодороге Нижнегорский - Белогорск, вблизи села Косточковка не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего столкнулся с двумя питбайками и квадроциклом, двигавшимися в попутном направлении под управлением несовершеннолетних. Трое подростков погибли на месте, еще один госпитализирован.
"По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний местный житель, управлявший автомобилем Skoda. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - сообщили в СУСК.
© Фото : МВД по Республике КрымНа месте ДТП у поселка Косточковка в Крыму
На месте ДТП у поселка Косточковка в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : МВД по Республике Крым
На месте ДТП у поселка Косточковка в Крыму
Следователями оперативно изъяты и осмотрены транспортные средства, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Допрошены родственники пострадавших, сотрудники правоохранительных органов, первоначально выезжавшие на место происшествия, врачи скорой медицинской помощи.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Москве таксист насмерть сбил пешехода
16 октября, 21:19
 
БелогорскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала