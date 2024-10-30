https://ria.ru/20241030/analiz-1980759872.html

Анализ: подарочные карты - самый популярный корпоративный подарок в России

Анализ: подарочные карты - самый популярный корпоративный подарок в России - РИА Новости, 30.10.2024

Анализ: подарочные карты - самый популярный корпоративный подарок в России

Подарочные карты или сертификаты стали самыми популярными и желанными подарками от компании: 43% респондентов когда-либо получали сертификаты от компании, а 67% РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T08:00

2024-10-30T08:00

2024-10-30T08:00

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работодатель

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Подарочные карты или сертификаты стали самыми популярными и желанными подарками от компании: 43% респондентов когда-либо получали сертификаты от компании, а 67% ответили, что хотели бы, говорится в совместном исследовании hh.ru и "Золотого Яблока".На втором месте оказалась электроника. Ее предпочтут 33% опрошенных, а получали — 11%. На третьем месте — товары для дома, одежда и брендированная продукция: хотят — 25%, получали — 16-21%.Согласно данным, в среднем по стране подарки партнерам по бизнесу дарят 77% компаний, а сотрудникам — около 30%. При этом подавляющее большинство (97%) работников к подаркам относятся очень хорошо.Чаще всего сотрудники получают подарки от работодателей по случаю крупных государственных праздников (Новый год, 8 Марта, 23 Февраля) и по личным поводам (день рождения, свадьба, рождение детей) — об этом говорят 75% и 41% опрошенных соответственно. Реже подарки дарятся по случаю Дня рождения компании (21%), юбилея работы конкретного сотрудника (9%), завершения крупного проекта (9%). При этом сами работники последние два повода ценят выше — подарки по такому случаю хотел бы получать каждый четвертый.HR-специалисты в целом солидарны с остальными респондентами: 83% считают важным дарить подарки на крупные государственные праздники, 68% — по личным поводам, 46% — на день рождения компании, 47% — на юбилей работы, 23% — к завершению крупного проекта. При этом 3% считают, что дарить подарки не обязательно, а 2% высказались в пользу других поводов (выход на работу, прохождение испытательного срока, победа в конкурсе и др.).Примечательно, что чем крупнее компания, тем меньше HR-специалистов поддержали идею дарить подарки на крупные и личные праздники, но больше респондентов высказались "за" подарки по корпоративным поводам (день рождения компании, юбилей работы или крупный проект).Аналитики выяснили, что оптимальная для бизнеса стоимость подарка — от одной до трех тысяч рублей: с этим согласны 41% HR-специалистов. Одна треть опрошенных предпочла бы уложиться в одну тысячу рублей, 15% готовы потратить до пяти тысяч рублей, а 8% — до 10 тысяч рублей. Более дорогие подарки могут позволить себе не более 3% компаний, а 6% отмечают, что стоимость подарка не универсальна. К примеру, бюджет на детские подарки меньше, чем на сюрпризы для работников.Опрос HR-специалистов показал, что в среднем по России 89% из них позитивно относятся к практике дарить подарки. Этот показатель выше в малых компаниях с численностью персонала менее 50 человек и в крупных со штатом от 101 до 500 человек (90% и 91% соответственно). Самый низкий процент HR-специалистов, которые приветствуют корпоративные подарки, в компаниях со штатом от 501 до 1000 человек — здесь таких 86%.При этом лишь 30% опрошенных сотрудников российских компаний подтвердили, что на текущем или последнем месте работы получали подарки от компании.Свердловская область — лидер страны по доле компаний, в которых сотрудники получают подарки, — 38%. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель ниже среднего: 28% и 29% соответственно.Распределение корпоративных подарков неравномерно не только в географическом, но и в профессиональном плане. Чаще всего подарки от компании получают работники таких сфер, как закупки, IT, средний и топ-менеджмент, розничная торговля, продажи, административный персонал, маркетинг и образование (31-43%). Реже всего — медработники, рабочие, персонал сфер HoReCa и строительства, а также юристы (до 21%).Большинство респондентов рады подаркам. Треть из них считают, что компания в целом не обязана что-то дарить, так что любой сюрприз будет приятен. Еще 20% ответили, что подарки, конечно, здорово, но лучше бы давали деньгами или подарочными картами, а 15% отметили, что гордятся своей работой и будут рады брендированной продукции. Наибольшее число компаний, сотрудники которых так считают, оказалось в Воронежской области (24%) и Республике Башкортостан (21%). 13% предпочли бы что-то полезное в подарок вместо корпоративных сувениров: наименьшая толерантность к корпоративным сувенирам — в Республике Татарстан (против высказались 26%), Иркутской области (19%), Краснодарском крае (18%), Свердловской (17%) и Новосибирской (15%) областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге (по 15%).Лишь 5% сотрудников российских компаний остались равнодушны к теме подарков, а 2% высказали негативное отношение. Самыми ярыми антагонистами подарков оказались сотрудники отдела закупок (7%) и юристы (4%). Реже всего отрицательное отношение к корпоративным подаркам встречается среди рабочих, маркетологов, административного персонала, финансистов и бухгалтеров, а также работников логистической сферы — менее 1%.Это подтверждает и опрос HR-специалистов. Так, 65% респондентов подтвердили, что получают в основном позитивную обратную связь от сотрудников по поводу подарков: чем меньше компания — тем чаще сотрудники благодарны. Доля компаний, в которых сотрудники чаще недовольны подарками, колеблется в пределах 3-5% (в зависимости от масштаба бизнеса).Главный по подаркам в половине российских компаний — HR-отдел (54%). На втором месте — маркетинг (17%). Реже вопросом подарков занимается административно-хозяйственный отдел (11%), лично генеральный директор (9%), секретарь (7%) и PR-отдел (6%). Чем меньше компания, тем чаще в подготовке компании участвует генеральный директор и секретарь. В более крупном бизнесе заметно вырастает участие маркетинга и PR-отдела.По данным опроса, в среднем лишь 23% российских компаний не дарят подарков своим партнерам. В малом и самом крупном бизнесе этот показатель выше — 29% и 25% соответственно. А в компаниях с численностью от 501 до 1000 сотрудников партнеров не одаривают лишь 17%.Самые популярные виды подарков партнерам — брендированная продукция, приуроченная к конкретным событиям (ее дарят 33% компаний), корпоративный мерч (31%), продукты питания, в том числе кондитерские изделия и деликатесы (20%), а также подарочные карты или сертификаты (14%). Тренд на мелкую электронику в качестве подарка партнерам (флешки, пауэрбанки и другие) пошел на спад — в среднем их дарят лишь 8% компаний, а малый бизнес прибегает к такому виду подарков еще реже. Товары для дома дарят 9% компаний, одежду — 6%, товары для спорта или хобби — 5%, благотворительные подарки — 2%.Об исследованииОпрос проводился методом онлайн-анкетирования в октябре 2024 года. В исследовании приняли участие 3,5 тысячи человек и 440 компаний.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, москва, санкт-петербург, подарки, работодатель, сотрудники