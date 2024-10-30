https://ria.ru/20241030/amerika-1980835421.html

Захарова: США не уведомили посольство о задержании российских журналистов

Захарова: США не уведомили посольство о задержании российских журналистов - РИА Новости, 30.10.2024

Захарова: США не уведомили посольство о задержании российских журналистов

Власти США не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, приехавших для освещения президентских выборов в США, сообщила... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T09:11

2024-10-30T09:11

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти США не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, приехавших для освещения президентских выборов в США, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.По ее словам, это произошло в ночь на 29 октября, журналисты ехали туда "не инкогнито", а "в полном соответствии с выданными документами"."Они заявили цель - работать как журналисты по освещению выборов. Они прошли все процедуры, они получили визы, разрешения, взяли весь пакет документов и направились в США", - сказала она.Она добавила, что "их приняли в аэропорту, задержали, допрашивали, потом оператору было отказано в пересечении границы, его въездная виза была аннулирована, а в качестве причины были указаны административные резоны"."Мало того, пока весь этот произвол происходил, американская администрация не уведомила российских дипломатов, российское посольство в Вашингтоне о задержании граждан РФ", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20241030/agenty-1980708368.html

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Ольга Фомченкова

сша, россия, выборы президента сша — 2024, в мире