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Захарова: США не уведомили посольство о задержании российских журналистов - РИА Новости, 30.10.2024
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09:11 30.10.2024 (обновлено: 09:24 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/amerika-1980835421.html
Захарова: США не уведомили посольство о задержании российских журналистов
Захарова: США не уведомили посольство о задержании российских журналистов - РИА Новости, 30.10.2024
Захарова: США не уведомили посольство о задержании российских журналистов
Власти США не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, приехавших для освещения президентских выборов в США, сообщила... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T09:11
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти США не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, приехавших для освещения президентских выборов в США, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.По ее словам, это произошло в ночь на 29 октября, журналисты ехали туда "не инкогнито", а "в полном соответствии с выданными документами"."Они заявили цель - работать как журналисты по освещению выборов. Они прошли все процедуры, они получили визы, разрешения, взяли весь пакет документов и направились в США", - сказала она.Она добавила, что "их приняли в аэропорту, задержали, допрашивали, потом оператору было отказано в пересечении границы, его въездная виза была аннулирована, а в качестве причины были указаны административные резоны"."Мало того, пока весь этот произвол происходил, американская администрация не уведомила российских дипломатов, российское посольство в Вашингтоне о задержании граждан РФ", - добавила Захарова.
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США, Россия, Выборы президента США — 2024, В мире
Захарова: США не уведомили посольство о задержании российских журналистов

Захарова: США не сообщили РФ о задержании приехавших освещать выборы журналистов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти США не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, приехавших для освещения президентских выборов в США, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, это произошло в ночь на 29 октября, журналисты ехали туда "не инкогнито", а "в полном соответствии с выданными документами".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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"Они заявили цель - работать как журналисты по освещению выборов. Они прошли все процедуры, они получили визы, разрешения, взяли весь пакет документов и направились в США", - сказала она.
Она добавила, что "их приняли в аэропорту, задержали, допрашивали, потом оператору было отказано в пересечении границы, его въездная виза была аннулирована, а в качестве причины были указаны административные резоны".
"Мало того, пока весь этот произвол происходил, американская администрация не уведомила российских дипломатов, российское посольство в Вашингтоне о задержании граждан РФ", - добавила Захарова.
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