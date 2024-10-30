https://ria.ru/20241030/amerika-1980831799.html

WP назвала предвыборную гонку в США самой турбулентной за последнее время

WP назвала предвыборную гонку в США самой турбулентной за последнее время - РИА Новости, 30.10.2024

WP назвала предвыборную гонку в США самой турбулентной за последнее время

Американская газета Washington Post назвала предвыборную гонку между кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис и ее соперником от республиканцев... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T08:32

2024-10-30T08:32

2024-10-30T08:32

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

джефф безос

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Американская газета Washington Post назвала предвыборную гонку между кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис и ее соперником от республиканцев Дональдом Трампом самой турбулентной за последнее время. Ранее Washington Post объявила, что впервые с 1988 года не будет выражать поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах в США. В знак протеста уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. Газета исторически поддерживает демократических кандидатов, редакционный совет изначально собирался выразить поддержку Харрис. Решение не поддерживать ее было принято владельцем газеты и основателем интернет-гиганта Amazon миллиардером Джеффом Безосом, сообщило само издание, ссылаясь на четыре анонимных источника. "За неделю до окончания самой турбулентной и напряженной предвыборной кампании за последнее время Харрис выступила на "Эллипсе", окруженная знаковыми памятниками демократии в Вашингтоне", - пишет газета. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241030/agenty-1980708368.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, джефф безос, выборы президента сша — 2024