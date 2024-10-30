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WP назвала предвыборную гонку в США самой турбулентной за последнее время - РИА Новости, 30.10.2024
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08:32 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/amerika-1980831799.html
WP назвала предвыборную гонку в США самой турбулентной за последнее время
WP назвала предвыборную гонку в США самой турбулентной за последнее время - РИА Новости, 30.10.2024
WP назвала предвыборную гонку в США самой турбулентной за последнее время
Американская газета Washington Post назвала предвыборную гонку между кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис и ее соперником от республиканцев... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T08:32
2024-10-30T08:32
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камала харрис
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Американская газета Washington Post назвала предвыборную гонку между кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис и ее соперником от республиканцев Дональдом Трампом самой турбулентной за последнее время. Ранее Washington Post объявила, что впервые с 1988 года не будет выражать поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах в США. В знак протеста уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. Газета исторически поддерживает демократических кандидатов, редакционный совет изначально собирался выразить поддержку Харрис. Решение не поддерживать ее было принято владельцем газеты и основателем интернет-гиганта Amazon миллиардером Джеффом Безосом, сообщило само издание, ссылаясь на четыре анонимных источника. "За неделю до окончания самой турбулентной и напряженной предвыборной кампании за последнее время Харрис выступила на "Эллипсе", окруженная знаковыми памятниками демократии в Вашингтоне", - пишет газета. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, джефф безос, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джефф Безос, Выборы президента США — 2024
WP назвала предвыборную гонку в США самой турбулентной за последнее время

WP назвала предвыборную гонку между Харрис и Трампом самой турбулентной

© AP Photo / Alex BrandonБывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис
Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Американская газета Washington Post назвала предвыборную гонку между кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис и ее соперником от республиканцев Дональдом Трампом самой турбулентной за последнее время.
Ранее Washington Post объявила, что впервые с 1988 года не будет выражать поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах в США. В знак протеста уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. Газета исторически поддерживает демократических кандидатов, редакционный совет изначально собирался выразить поддержку Харрис. Решение не поддерживать ее было принято владельцем газеты и основателем интернет-гиганта Amazon миллиардером Джеффом Безосом, сообщило само издание, ссылаясь на четыре анонимных источника.
"За неделю до окончания самой турбулентной и напряженной предвыборной кампании за последнее время Харрис выступила на "Эллипсе", окруженная знаковыми памятниками демократии в Вашингтоне", - пишет газета.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампДжефф БезосВыборы президента США — 2024
 
 
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