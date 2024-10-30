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В Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя - РИА Новости, 30.10.2024
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03:41 30.10.2024 (обновлено: 05:56 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/alkogol-1980818827.html
В Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя
В Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя - РИА Новости, 30.10.2024
В Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в будние и в выходные дни в России, сначала до пяти часов в день, потом... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T03:41
2024-10-30T05:56
султан хамзаев
георгий филимонов
госдума рф
трезвая россия
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в будние и в выходные дни в России, сначала до пяти часов в день, потом до двух.Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя обеденными часами — с 12 до 14, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года."Выступаю за ограничение продажи алкоголя в будни и в выходные дни. Поддерживаю инициативу сократить потребление алкоголя в Вологодской области. Надо сокращать потребление алкоголя, для этого нужно уменьшать время продажи алкоголя. Сначала до пяти часов в день, потом до двух", — сказал он РИА Новости.При этом депутат отметил, что он поддерживает меру, но не поддерживает идею о том, чтобы оставить временной порог продажи алкоголя в выходные дни, как есть сейчас."Таким образом мы, наоборот, стимулируем людей закупаться впрок, именно в выходные дни. Главное – это правильный импульс и желание региональной власти менять ситуацию в лучшую сторону. "Трезвая Россия" готова оказать методическое и информационное сопровождение", — заключил парламентарий.
https://ria.ru/20241029/kreml-1980761423.html
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султан хамзаев, георгий филимонов, госдума рф, трезвая россия, общество
Султан Хамзаев, Георгий Филимонов, Госдума РФ, Трезвая Россия, Общество
В Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя

Депутат ГД Хамзаев предложил постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПродажа алкоголя в одном из московских магазинов
Продажа алкоголя в одном из московских магазинов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Продажа алкоголя в одном из московских магазинов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в будние и в выходные дни в России, сначала до пяти часов в день, потом до двух.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя обеденными часами — с 12 до 14, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.
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"Выступаю за ограничение продажи алкоголя в будни и в выходные дни. Поддерживаю инициативу сократить потребление алкоголя в Вологодской области. Надо сокращать потребление алкоголя, для этого нужно уменьшать время продажи алкоголя. Сначала до пяти часов в день, потом до двух", — сказал он РИА Новости.
При этом депутат отметил, что он поддерживает меру, но не поддерживает идею о том, чтобы оставить временной порог продажи алкоголя в выходные дни, как есть сейчас.
"Таким образом мы, наоборот, стимулируем людей закупаться впрок, именно в выходные дни. Главное – это правильный импульс и желание региональной власти менять ситуацию в лучшую сторону. "Трезвая Россия" готова оказать методическое и информационное сопровождение", — заключил парламентарий.
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Султан ХамзаевГеоргий ФилимоновГосдума РФТрезвая РоссияОбщество
 
 
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