https://ria.ru/20241030/alkogol-1980818827.html

В Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя

В Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя - РИА Новости, 30.10.2024

В Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в будние и в выходные дни в России, сначала до пяти часов в день, потом... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T03:41

2024-10-30T03:41

2024-10-30T05:56

султан хамзаев

георгий филимонов

госдума рф

трезвая россия

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в будние и в выходные дни в России, сначала до пяти часов в день, потом до двух.Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя обеденными часами — с 12 до 14, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года."Выступаю за ограничение продажи алкоголя в будни и в выходные дни. Поддерживаю инициативу сократить потребление алкоголя в Вологодской области. Надо сокращать потребление алкоголя, для этого нужно уменьшать время продажи алкоголя. Сначала до пяти часов в день, потом до двух", — сказал он РИА Новости.При этом депутат отметил, что он поддерживает меру, но не поддерживает идею о том, чтобы оставить временной порог продажи алкоголя в выходные дни, как есть сейчас."Таким образом мы, наоборот, стимулируем людей закупаться впрок, именно в выходные дни. Главное – это правильный импульс и желание региональной власти менять ситуацию в лучшую сторону. "Трезвая Россия" готова оказать методическое и информационное сопровождение", — заключил парламентарий.

https://ria.ru/20241029/kreml-1980761423.html

https://ria.ru/20241029/ivleeva-1980620817.html

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султан хамзаев, георгий филимонов, госдума рф, трезвая россия, общество