https://ria.ru/20241030/abort-1980826792.html

В Забайкалье приняли закон о штрафах за склонение женщин к аборту

В Забайкалье приняли закон о штрафах за склонение женщин к аборту - РИА Новости, 30.10.2024

В Забайкалье приняли закон о штрафах за склонение женщин к аборту

Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края приняли закон о штрафах до 50 тысяч рублей за склонение женщин к абортам в регионе, сообщается в... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T07:01

2024-10-30T07:01

2024-10-30T07:01

забайкальский край

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ЧИТА, 30 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края приняли закон о штрафах до 50 тысяч рублей за склонение женщин к абортам в регионе, сообщается в Telegram-канале краевого парламента. "Инициатива прокуратуры Забайкалья о штрафах за склонение женщин к аборту получила статус закона края. Соответствующей нормой дополнен закон "Об административных правонарушениях"… Размеры штрафов составят: для граждан – от 3 до 5 тыс рублей; для должностных лиц - от 10 до 20 тыс рублей; для юрлиц - от 35 до 50 тыс рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что к действиям с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности документ относит уговоры, предложения, подкуп, обман или иные способы воздействия.

https://ria.ru/20241023/roszdravnadzor-1979644021.html

забайкальский край

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забайкальский край