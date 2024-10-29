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Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России - РИА Новости, 29.10.2024
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16:17 29.10.2024 (обновлено: 18:45 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/zhizn-1980736402.html
Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России
Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России - РИА Новости, 29.10.2024
Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России
Президент РФ Владимир Путин на национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение" назвал ожидаемую продолжительность жизни в России. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:17
2024-10-29T18:45
общество
россия
владимир путин
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение" назвал ожидаемую продолжительность жизни в России. "В целом, продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет. А в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241029/putin-1980735997.html
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Путин: "Продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет"
Путин на конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение" заявил, что продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет. А в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс
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общество, россия, владимир путин, здоровье - общество
Общество, Россия, Владимир Путин, Здоровье - Общество
Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России

Путин: ожидаемая продолжительность жизни в России должна достигнуть 78 лет

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение" назвал ожидаемую продолжительность жизни в России.
"В целом, продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет. А в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии III Национального конгресса Национальное здравоохранение 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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