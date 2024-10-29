https://ria.ru/20241029/zhizn-1980736402.html

Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России

Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России - РИА Новости, 29.10.2024

Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России

Президент РФ Владимир Путин на национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение" назвал ожидаемую продолжительность жизни в России. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:17

2024-10-29T16:17

2024-10-29T18:45

общество

россия

владимир путин

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение" назвал ожидаемую продолжительность жизни в России. "В целом, продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет. А в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241029/putin-1980735997.html

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Путин: "Продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет" Путин на конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение" заявил, что продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет. А в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс 2024-10-29T16:17 true PT0M39S

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общество, россия, владимир путин, здоровье - общество