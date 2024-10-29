https://ria.ru/20241029/zelenskiy-1980630731.html

Зеленский устроил истерику из-за "несправедливости" Запада

Зеленский устроил истерику из-за "несправедливости" Запада - РИА Новости, 29.10.2024

Зеленский устроил истерику из-за "несправедливости" Запада

Владимир Зеленский заявил, что страны Запада несправедливо отказывают Украине в приглашении в НАТО. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T08:54

2024-10-29T08:54

2024-10-29T15:09

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что страны Запада несправедливо отказывают Украине в приглашении в НАТО."Совершенно очевидно, что приглашение в НАТО — это не то же самое, что полноправное членство в альянсе. Однако некоторые лидеры говорят об этом так, как будто это одно и то же. Их спрашивают о приглашениях, а они отвечают, что речь идет о членстве. Это несправедливо. Это просто способ сказать "нет", — написал он в Telegram-канале.Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Зеленского.Президент Владимир Путин называл такое развитие событие угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241028/ukraina-1980509843.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, нато, политика