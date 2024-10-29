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Зеленский устроил истерику из-за "несправедливости" Запада - РИА Новости, 29.10.2024
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08:54 29.10.2024 (обновлено: 15:09 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/zelenskiy-1980630731.html
Зеленский устроил истерику из-за "несправедливости" Запада
Зеленский устроил истерику из-за "несправедливости" Запада - РИА Новости, 29.10.2024
Зеленский устроил истерику из-за "несправедливости" Запада
Владимир Зеленский заявил, что страны Запада несправедливо отказывают Украине в приглашении в НАТО. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T08:54
2024-10-29T15:09
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что страны Запада несправедливо отказывают Украине в приглашении в НАТО.&quot;Совершенно очевидно, что приглашение в НАТО — это не то же самое, что полноправное членство в альянсе. Однако некоторые лидеры говорят об этом так, как будто это одно и то же. Их спрашивают о приглашениях, а они отвечают, что речь идет о членстве. Это несправедливо. Это просто способ сказать &quot;нет&quot;, — написал он в Telegram-канале.Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Зеленского.Президент Владимир Путин называл такое развитие событие угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, нато, политика
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Политика
Зеленский устроил истерику из-за "несправедливости" Запада

Зеленский назвал несправедливостью отказ Запада от приглашения Украины в НАТО

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что страны Запада несправедливо отказывают Украине в приглашении в НАТО.
«

"Совершенно очевидно, что приглашение в НАТО — это не то же самое, что полноправное членство в альянсе. Однако некоторые лидеры говорят об этом так, как будто это одно и то же. Их спрашивают о приглашениях, а они отвечают, что речь идет о членстве. Это несправедливо. Это просто способ сказать "нет", — написал он в Telegram-канале.

Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Зеленского.
Президент Владимир Путин называл такое развитие событие угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
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