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Путин рассказал о проблеме с разрывом зарплат бюджетников - РИА Новости, 29.10.2024
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17:52 29.10.2024 (обновлено: 18:29 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/zarplaty-1980763704.html
Путин рассказал о проблеме с разрывом зарплат бюджетников
Путин рассказал о проблеме с разрывом зарплат бюджетников - РИА Новости, 29.10.2024
Путин рассказал о проблеме с разрывом зарплат бюджетников
Президент России Владимир Путин пообещал решать проблему в разрыве зарплат бюжетников совместно с российскими регионами. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:52
2024-10-29T18:29
россия
владимир путин
федерация независимых профсоюзов россии
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решать проблему в разрыве зарплат бюжетников совместно с российскими регионами. Глава государства во вторник выступил на съезде Федерации независимых профсоюзов России. "Перед правительством стоит сложная и финансово емкая задача - надо, чтобы это было всем понятно, это очень сложная задача, - с 2027 года перевести оплату труда всех сотрудников бюджетной сферы на так называемые отраслевые системы", - подчеркнул Путин. Он отметил, что задача таких систем состоит не только в том, чтобы добиться роста доходов специалистов, но и в том, чтобы устранить разрывы в их зарплатах. "Принципиально важно устранить разрывы в их заработных платах, которые сейчас заметно отличаются от региона к региону, даже в соседних регионах, что совершенно несправедливо. Мы эту проблему понимаем и будем, конечно, ее решать вместе с субъектами Российской Федерации, разумеется, при вашей поддержке", - обратился Путин к участникам съезда ФНПР. Президент ранее заявил, что новая, более справедливая система оплаты труда бюджетников будет отработана в ряде пилотных регионов России в 2025 году. В начале 2027 года планируется распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах страны.
https://ria.ru/20241029/putin-1980756566.html
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россия, владимир путин, федерация независимых профсоюзов россии, экономика
Россия, Владимир Путин, Федерация независимых профсоюзов России, Экономика
Путин рассказал о проблеме с разрывом зарплат бюджетников

Путин пообещал решать проблему в разрыве зарплат бюджетников вместе с регионами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024
Президент РФ Владимир Путин выступает на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решать проблему в разрыве зарплат бюжетников совместно с российскими регионами.
Глава государства во вторник выступил на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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"Перед правительством стоит сложная и финансово емкая задача - надо, чтобы это было всем понятно, это очень сложная задача, - с 2027 года перевести оплату труда всех сотрудников бюджетной сферы на так называемые отраслевые системы", - подчеркнул Путин.
Он отметил, что задача таких систем состоит не только в том, чтобы добиться роста доходов специалистов, но и в том, чтобы устранить разрывы в их зарплатах.
"Принципиально важно устранить разрывы в их заработных платах, которые сейчас заметно отличаются от региона к региону, даже в соседних регионах, что совершенно несправедливо. Мы эту проблему понимаем и будем, конечно, ее решать вместе с субъектами Российской Федерации, разумеется, при вашей поддержке", - обратился Путин к участникам съезда ФНПР.
Президент ранее заявил, что новая, более справедливая система оплаты труда бюджетников будет отработана в ряде пилотных регионов России в 2025 году. В начале 2027 года планируется распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах страны.
Президент РФ Владимир Путин на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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РоссияВладимир ПутинФедерация независимых профсоюзов РоссииЭкономика
 
 
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