https://ria.ru/20241029/zarplaty-1980763704.html

Путин рассказал о проблеме с разрывом зарплат бюджетников

Путин рассказал о проблеме с разрывом зарплат бюджетников - РИА Новости, 29.10.2024

Путин рассказал о проблеме с разрывом зарплат бюджетников

Президент России Владимир Путин пообещал решать проблему в разрыве зарплат бюжетников совместно с российскими регионами. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:52

2024-10-29T17:52

2024-10-29T18:29

россия

владимир путин

федерация независимых профсоюзов россии

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решать проблему в разрыве зарплат бюжетников совместно с российскими регионами. Глава государства во вторник выступил на съезде Федерации независимых профсоюзов России. "Перед правительством стоит сложная и финансово емкая задача - надо, чтобы это было всем понятно, это очень сложная задача, - с 2027 года перевести оплату труда всех сотрудников бюджетной сферы на так называемые отраслевые системы", - подчеркнул Путин. Он отметил, что задача таких систем состоит не только в том, чтобы добиться роста доходов специалистов, но и в том, чтобы устранить разрывы в их зарплатах. "Принципиально важно устранить разрывы в их заработных платах, которые сейчас заметно отличаются от региона к региону, даже в соседних регионах, что совершенно несправедливо. Мы эту проблему понимаем и будем, конечно, ее решать вместе с субъектами Российской Федерации, разумеется, при вашей поддержке", - обратился Путин к участникам съезда ФНПР. Президент ранее заявил, что новая, более справедливая система оплаты труда бюджетников будет отработана в ряде пилотных регионов России в 2025 году. В начале 2027 года планируется распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах страны.

https://ria.ru/20241029/putin-1980756566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, федерация независимых профсоюзов россии, экономика