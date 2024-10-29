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Делимханов решил добиться отмены запрета на хиджаб во владимирских школах - РИА Новости, 29.10.2024
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Религия
 
22:09 29.10.2024 (обновлено: 22:10 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/zapret-1980801427.html
Делимханов решил добиться отмены запрета на хиджаб во владимирских школах
Делимханов решил добиться отмены запрета на хиджаб во владимирских школах - РИА Новости, 29.10.2024
Делимханов решил добиться отмены запрета на хиджаб во владимирских школах
Депутаты Госдумы от Чеченской Республики и Владимирской области обсудили запрет на хиджабы в школах Владимирской области и решили добиться его отмены, сообщил... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T22:09
2024-10-29T22:10
религия
адам делимханов
госдума рф
происшествия
владимирская область
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы от Чеченской Республики и Владимирской области обсудили запрет на хиджабы в школах Владимирской области и решили добиться его отмены, сообщил парламентарий Адам Делимханов по итогам встречи. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Нет сомнений, мы добьемся отмены этого запрета и будем в полной мере отстаивать права мусульман", — заявил он.Делимханов назвал такой запрет нарушением Конституции в области свободы на вероисповедание."Никаб — женская одежда, закрывающая лицо, тогда как хиджаб не закрывает лицо. Никаб — мы сами не одобряем, а что касается хиджаба — это религиозная обязанность мусульманки", — добавил он.Министерство образования и молодежной политики Владимирской области дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников, следует из документа. Приказ министерства образования и молодежной политики Владимирской области от 22 октября опубликован на портале правовой информации.
https://ria.ru/20241028/muftiy-1980595718.html
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адам делимханов, госдума рф, происшествия, владимирская область
Религия, Адам Делимханов, Госдума РФ, Происшествия, Владимирская область
Делимханов решил добиться отмены запрета на хиджаб во владимирских школах

Делимханов решил добиться отмены запрета хиджабов в школах Владимирской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАдам Делимханов
Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Адам Делимханов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы от Чеченской Республики и Владимирской области обсудили запрет на хиджабы в школах Владимирской области и решили добиться его отмены, сообщил парламентарий Адам Делимханов по итогам встречи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Нет сомнений, мы добьемся отмены этого запрета и будем в полной мере отстаивать права мусульман", — заявил он.
Делимханов назвал такой запрет нарушением Конституции в области свободы на вероисповедание.
"Никаб — женская одежда, закрывающая лицо, тогда как хиджаб не закрывает лицо. Никаб — мы сами не одобряем, а что касается хиджаба — это религиозная обязанность мусульманки", — добавил он.
Министерство образования и молодежной политики Владимирской области дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников, следует из документа. Приказ министерства образования и молодежной политики Владимирской области от 22 октября опубликован на портале правовой информации.
Муфтий Чеченской Республики Салах Межиев - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Муфтий Чечни осудил запрет на ношение хиджаба во Владимирской области
28 октября, 21:48
 
РелигияАдам ДелимхановГосдума РФПроисшествияВладимирская область
 
 
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