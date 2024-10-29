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Делимханов решил добиться отмены запрета на хиджаб во владимирских школах

Делимханов решил добиться отмены запрета на хиджаб во владимирских школах - РИА Новости, 29.10.2024

Делимханов решил добиться отмены запрета на хиджаб во владимирских школах

Депутаты Госдумы от Чеченской Республики и Владимирской области обсудили запрет на хиджабы в школах Владимирской области и решили добиться его отмены, сообщил... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T22:09

2024-10-29T22:09

2024-10-29T22:10

религия

адам делимханов

госдума рф

происшествия

владимирская область

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы от Чеченской Республики и Владимирской области обсудили запрет на хиджабы в школах Владимирской области и решили добиться его отмены, сообщил парламентарий Адам Делимханов по итогам встречи. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Нет сомнений, мы добьемся отмены этого запрета и будем в полной мере отстаивать права мусульман", — заявил он.Делимханов назвал такой запрет нарушением Конституции в области свободы на вероисповедание."Никаб — женская одежда, закрывающая лицо, тогда как хиджаб не закрывает лицо. Никаб — мы сами не одобряем, а что касается хиджаба — это религиозная обязанность мусульманки", — добавил он.Министерство образования и молодежной политики Владимирской области дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников, следует из документа. Приказ министерства образования и молодежной политики Владимирской области от 22 октября опубликован на портале правовой информации.

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адам делимханов, госдума рф, происшествия, владимирская область