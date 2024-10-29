https://ria.ru/20241029/zapad-1980715246.html

Посол оценил попытки Запада нанести "стратегическое поражение" России

Посол оценил попытки Запада нанести "стратегическое поражение" России - РИА Новости, 29.10.2024

Посол оценил попытки Запада нанести "стратегическое поражение" России

Попытки Запада нанести "стратегическое поражение" России бесперспективны, это сизифов труд, считает посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:18

2024-10-29T15:18

2024-10-29T15:18

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 окт - РИА Новости. Попытки Запада нанести "стратегическое поражение" России бесперспективны, это сизифов труд, считает посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Он напомнил, что уходящий в отставку высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что конфликт на Украине закончился бы через 15 дней без поддержки Западом Киева. "Слова еврочиновника в очередной раз подтверждают то, о чём неоднократно говорила Россия: настоящими двигателями, спонсорами и выгодополучателями этого кровопролитного кризиса являются возглавляемые США западные страны", - отметил Феоктистов в статье для газеты Perfil. По его словам, масштабы военной и финансовой помощи режиму Зеленского зашкаливают. На сегодняшний день, по данным Кильского института мировой экономики, она оценивается в более чем 200 миллиардов долларов. Основная часть денег идёт на оплату поставок военной техники, боеприпасов, стрелкового оружия. Продолжаются переговоры о том, чтобы дать украинской стороне разрешение наносить удары дальнобойным западным оружием вглубь России, что по сути будет означать прямое участие Североатлантического альянса в конфликте и чревато его резкой эскалацией. "Очевидно, что США и их союзники в милитаристско-русофобском угаре не оставляют попыток нанести нашей стране "стратегическое поражение". Это бесперспективная цель, сизифов труд. Абсурдность решения такой задачи когда-то будет осознана и воспринята на Западе. Нам же пока не остаётся ничего иного, как продолжать специальную военную операцию до полного достижения её целей", - отметил Феоктистов.

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в мире, россия, сша, аргентина, дмитрий феоктистов, жозеп боррель, евросоюз