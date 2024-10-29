https://ria.ru/20241029/zagradotryady-1980623172.html

Заградотряды ВСУ в Курской области не дают пехоте отступить, заявил пленный

Заградотряды ВСУ в Курской области не дают пехоте отступить, заявил пленный - РИА Новости, 29.10.2024

Заградотряды ВСУ в Курской области не дают пехоте отступить, заявил пленный

Украинские заградотряды, окопавшись в 2,5 километрах от линии боевого соприкосновения в Курской области, не дают отступать пехоте, участвующей в нападении на... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T06:59

2024-10-29T06:59

2024-10-29T06:59

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 29 окт - РИА Новости. Украинские заградотряды, окопавшись в 2,5 километрах от линии боевого соприкосновения в Курской области, не дают отступать пехоте, участвующей в нападении на регион, рассказал РИА Новости попавший в плен солдат 92-й отдельной штурмбригады ВСУ Андрей Безручков. "Те, что ловят СЗЧшников (самовольно оставивших часть - ред.), особенно контрактников, такие есть люди… Что сзади нас, ну не дали бы нам пройти сзади, ну так, насколько я понимаю, то, когда мы и шли, и мы шли на позиции 2,5 километра пеша (пешком - ред.), вот тот отряд, что там, где возле точки спешивания - мне кажется, что они там окопанные, они там не просто так сидят. Ну чтобы (мы - ред.) назад не проходили", - рассказал он. Солдат-стрелок Андрей Безручков, 2 октября 1989 года рождения, мобилизованный в 92-ю отдельную штурмовую бригаду, попал в окружение ВС РФ в Курской области и сдался. Безручков призвал всех украинских военнослужащих, оказавшихся на территории Курской области, складывать оружие, так как для них это единственный способ сохранить свою жизнь. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 27 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241029/kurskaya_oblast-1980622902.html

https://ria.ru/20241029/plennyy-1980613573.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины