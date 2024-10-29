https://ria.ru/20241029/yars-1980750918.html

На тренировке сил сдерживания произвели пуск баллистической ракеты "Ярс"

На тренировке сил сдерживания произвели пуск баллистической ракеты "Ярс" - РИА Новости, 29.10.2024

На тренировке сил сдерживания произвели пуск баллистической ракеты "Ярс"

В ходе тренировки сил стратегического сдерживания с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:04

2024-10-29T17:04

2024-10-29T17:11

безопасность

россия

плесецк (космодром)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В ходе тренировки сил стратегического сдерживания с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", из Баренцева и Охотского морей - баллистических ракет "Синева" и "Булава", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, 29 октября под руководством Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил стратегического сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет."С государственного испытательного космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Новомосковск" и Охотского моря с атомного подводного крейсера "Князь Олег" выполнены пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава", - говорится в сообщении.Отмечается, что к тренировке также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

https://ria.ru/20241029/trenirovka-1980751552.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, плесецк (космодром)