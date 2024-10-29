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На тренировке сил сдерживания произвели пуск баллистической ракеты "Ярс" - РИА Новости, 29.10.2024
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17:04 29.10.2024 (обновлено: 17:11 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/yars-1980750918.html
На тренировке сил сдерживания произвели пуск баллистической ракеты "Ярс"
На тренировке сил сдерживания произвели пуск баллистической ракеты "Ярс" - РИА Новости, 29.10.2024
На тренировке сил сдерживания произвели пуск баллистической ракеты "Ярс"
В ходе тренировки сил стратегического сдерживания с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:04
2024-10-29T17:11
безопасность
россия
плесецк (космодром)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В ходе тренировки сил стратегического сдерживания с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", из Баренцева и Охотского морей - баллистических ракет "Синева" и "Булава", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, 29 октября под руководством Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил стратегического сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет."С государственного испытательного космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Новомосковск" и Охотского моря с атомного подводного крейсера "Князь Олег" выполнены пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава", - говорится в сообщении.Отмечается, что к тренировке также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
https://ria.ru/20241029/trenirovka-1980751552.html
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безопасность, россия, плесецк (космодром)
Безопасность, Россия, Плесецк (космодром)
На тренировке сил сдерживания произвели пуск баллистической ракеты "Ярс"

Во время тренировки сил сдерживания запустили ракеты "Ярс", "Синева" и "Булава"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В ходе тренировки сил стратегического сдерживания с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", из Баренцева и Охотского морей - баллистических ракет "Синева" и "Булава", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 29 октября под руководством Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил стратегического сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В Минобороны рассказали об итогах тренировки стратегических сил сдерживания
Вчера, 17:07
"С государственного испытательного космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Новомосковск" и Охотского моря с атомного подводного крейсера "Князь Олег" выполнены пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тренировке также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
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БезопасностьРоссияПлесецк (космодром)
 
 
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