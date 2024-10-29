https://ria.ru/20241029/xiaomi-1980774034.html
Xiaomi представила новую модель смартфонов
Xiaomi представила новую модель смартфонов - РИА Новости, 29.10.2024
Xiaomi представила новую модель смартфонов
Компания Xiaomi представила новую модель смартфонов Xiaomi 15 и 15 Pro, их официальные продажи в Китае начнутся с 31 октября, следует из официальной презентации РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:29
2024-10-29T18:29
2024-10-29T18:29
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Компания Xiaomi представила новую модель смартфонов Xiaomi 15 и 15 Pro, их официальные продажи в Китае начнутся с 31 октября, следует из официальной презентации компании в соцсети WeChat. "Представленный сегодня Xiaomi 15 будет флагманом с небольшим экраном, самым плавным управлением, изысканным внешним видом и очень приятным на ощупь", - заявил основатель компании Лэй Цзюнь на презентации во вторник. Отмечается, что обе версии работают на процессоре Snapdragon 8 Elite, который является самым мощным на данный момент. Емкость батареи младшей версии - 5400 мАч, а версии Pro – 6100 мАч. Предусмотрена беспроводная зарядка. Телефоны работают на оболочке HyperOS 2.0, в которую включен ряд ИИ функций. Новинки обладают защитой от воды и пыли по стандарту IP68, а толщина рамок экрана составляет 1,38 мм. Смартфоны представлены 40 в цветовых комбинациях. Официальные продажи новых моделей в Китае начнутся 31 октября. Цена на младшую модель будет варьироваться от 4499 юаней (почти 630,5 долларов) до 5499 (770,62 доллара), а версия Pro будет стоить от 5299 юаней (около 742,6 долларов) до 6499 (910,76 доллара). По данным аналитической компании Canalys, представленными на презентации, китайская компания Xiaomi входит в тройку мировых лидеров по продаже смартфонов, доля ее рынка составляет 14%, в то время как Samsung и Apple занимают по 18%.
https://ria.ru/20240328/elektromobil-1936287790.html
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технологии, китай, wechat, samsung, apple, в мире
Технологии, Китай, WeChat, Samsung, Apple, В мире
Xiaomi представила новую модель смартфонов
Компания Xiaomi представила новую модель смартфонов Xiaomi 15 и 15 Pro
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Компания Xiaomi представила новую модель смартфонов Xiaomi 15 и 15 Pro, их официальные продажи в Китае начнутся с 31 октября, следует из официальной презентации компании в соцсети WeChat
.
"Представленный сегодня Xiaomi 15 будет флагманом с небольшим экраном, самым плавным управлением, изысканным внешним видом и очень приятным на ощупь", - заявил основатель компании Лэй Цзюнь на презентации во вторник.
Отмечается, что обе версии работают на процессоре Snapdragon 8 Elite, который является самым мощным на данный момент. Емкость батареи младшей версии - 5400 мАч, а версии Pro – 6100 мАч. Предусмотрена беспроводная зарядка. Телефоны работают на оболочке HyperOS 2.0, в которую включен ряд ИИ функций. Новинки обладают защитой от воды и пыли по стандарту IP68, а толщина рамок экрана составляет 1,38 мм. Смартфоны представлены 40 в цветовых комбинациях.
Официальные продажи новых моделей в Китае начнутся 31 октября. Цена на младшую модель будет варьироваться от 4499 юаней (почти 630,5 долларов) до 5499 (770,62 доллара), а версия Pro будет стоить от 5299 юаней (около 742,6 долларов) до 6499 (910,76 доллара).
По данным аналитической компании Canalys, представленными на презентации, китайская компания Xiaomi входит в тройку мировых лидеров по продаже смартфонов, доля ее рынка составляет 14%, в то время как Samsung
и Apple
занимают по 18%.