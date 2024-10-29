https://ria.ru/20241029/wildberries-1980623463.html

Wildberries выявила почти 87 тысяч случаев злоупотреблений персоналом

Wildberries выявила почти 87 тысяч случаев злоупотреблений персоналом - РИА Новости, 29.10.2024

Wildberries выявила почти 87 тысяч случаев злоупотреблений персоналом

Объединенная компания Wildberries и Russ с июля этого года проводила на складских комплексах аудит бизнес-процессов, по итогам было выявлено почти 87 тысяч... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T07:07

2024-10-29T07:07

2024-10-29T07:07

wildberries

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Объединенная компания Wildberries и Russ с июля этого года проводила на складских комплексах аудит бизнес-процессов, по итогам было выявлено почти 87 тысяч случаев злоупотреблений со стороны исполнителей, охранных предприятий и администрации объектов на сумму более 324,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ. "Объединенная компания Wildberries и Russ с июля этого года проводила на складских комплексах компании аудит бизнес-процессов, связанных с приемкой и сортировкой товаров… В ходе аудита выявлено почти 87 тысяч случаев злоупотреблений со стороны исполнителей, охранных предприятий и администрации объектов на сумму более 324,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что также зафиксированы случаи сговора прежней администрации, охраны и исполнителей для незаконного присвоения имущества. Эти товары в дальнейшем реализовались в группах в соцсетях. Компания обратилась в полицию с соответствующими заявлениями. В результате было возбуждено 925 уголовных дел, связанных с причинением ущерба. Там добавили, что объединенная компания нацелена на долгосрочное партнерство со всеми селлерами. В свою очередь все расходы, связанные с убытками из-за противоправных действий, компания берет на себя, а стоимость потерь своевременно возмещается. "Приняты необходимые управленческие и кадровые решения, внедрены современные системы антифрода на складах, включая контроль на каждом этапе прохождения товара и регулярные выезды инспекционных групп. Сотрудничество с правоохранительными органами продолжается", - прокомментировали в компании.

https://ria.ru/20241021/wildberries-1979117404.html

https://ria.ru/20241016/wildberries-1978250815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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wildberries