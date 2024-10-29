https://ria.ru/20241029/welt-1980751199.html

СМИ рассказали, чем обернулось достижение главной цели Зеленского

СМИ рассказали, чем обернулось достижение главной цели Зеленского - РИА Новости, 29.10.2024

СМИ рассказали, чем обернулось достижение главной цели Зеленского

Украина проигрывает конфликт с Россией, исходя из цели Зеленского вернуть территории, пишет немецкое издание Welt. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:06

2024-10-29T17:06

2024-10-29T17:13

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украина проигрывает конфликт с Россией, исходя из цели Зеленского вернуть территории, пишет немецкое издание Welt."На сегодняшний день у Киева нет реальных возможностей вернуться на позиции силы и полностью отвоевать занятые Россией территории. Тем не менее именно восстановление территориальной целостности является декларируемой целью Владимира Зеленского. Если исходить из этой цели, то при нынешнем положении дел Украина проиграет военные действия, а президент России Владимир Путин победит в них", — говорится в материале.Обозреватель указал, что Украина не сможет достичь своих целей из-за провала "плана победы" Зеленского, нехватки вооружения и личного состава у ВСУ, а также сокращения поддержки Киева.Во вторник Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли под контроль город Селидово в ДНР.В июне этого года Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241029/nato-1980723705.html

https://ria.ru/20241029/duda-1980682087.html

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