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СМИ рассказали, чем обернулось достижение главной цели Зеленского - РИА Новости, 29.10.2024
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17:06 29.10.2024 (обновлено: 17:13 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/welt-1980751199.html
СМИ рассказали, чем обернулось достижение главной цели Зеленского
СМИ рассказали, чем обернулось достижение главной цели Зеленского - РИА Новости, 29.10.2024
СМИ рассказали, чем обернулось достижение главной цели Зеленского
Украина проигрывает конфликт с Россией, исходя из цели Зеленского вернуть территории, пишет немецкое издание Welt. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:06
2024-10-29T17:13
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
welt
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украина проигрывает конфликт с Россией, исходя из цели Зеленского вернуть территории, пишет немецкое издание Welt."На сегодняшний день у Киева нет реальных возможностей вернуться на позиции силы и полностью отвоевать занятые Россией территории. Тем не менее именно восстановление территориальной целостности является декларируемой целью Владимира Зеленского. Если исходить из этой цели, то при нынешнем положении дел Украина проиграет военные действия, а президент России Владимир Путин победит в них", — говорится в материале.Обозреватель указал, что Украина не сможет достичь своих целей из-за провала "плана победы" Зеленского, нехватки вооружения и личного состава у ВСУ, а также сокращения поддержки Киева.Во вторник Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли под контроль город Селидово в ДНР.В июне этого года Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241029/nato-1980723705.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, welt, нато, политика
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Welt, НАТО, Политика
СМИ рассказали, чем обернулось достижение главной цели Зеленского

Welt: Киев проигрывает конфликт, исходя из желания Зеленского вернуть территории

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украина проигрывает конфликт с Россией, исходя из цели Зеленского вернуть территории, пишет немецкое издание Welt.
«
"На сегодняшний день у Киева нет реальных возможностей вернуться на позиции силы и полностью отвоевать занятые Россией территории. Тем не менее именно восстановление территориальной целостности является декларируемой целью Владимира Зеленского. Если исходить из этой цели, то при нынешнем положении дел Украина проиграет военные действия, а президент России Владимир Путин победит в них", — говорится в материале.
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Вчера, 15:40
Обозреватель указал, что Украина не сможет достичь своих целей из-за провала "плана победы" Зеленского, нехватки вооружения и личного состава у ВСУ, а также сокращения поддержки Киева.
Во вторник Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли под контроль город Селидово в ДНР.
В июне этого года Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныWeltНАТОПолитика
 
 
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