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При обстреле жилого дома в секторе Газа погибли более 60 человек - РИА Новости, 29.10.2024
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10:14 29.10.2024 (обновлено: 10:24 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/wafa-1980639536.html
При обстреле жилого дома в секторе Газа погибли более 60 человек
При обстреле жилого дома в секторе Газа погибли более 60 человек - РИА Новости, 29.10.2024
При обстреле жилого дома в секторе Газа погибли более 60 человек
Более 60 граждан, включая детей и женщин, погибли, десятки получили ранения, в результате обстрела во вторник израильскими военными пятиэтажного жилого дома в... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:14
2024-10-29T10:24
в мире
израиль
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ДОХА, 29 окт - РИА Новости. Более 60 граждан, включая детей и женщин, погибли, десятки получили ранения, в результате обстрела во вторник израильскими военными пятиэтажного жилого дома в Бейт-Лахии на севере сектора Газа, сообщило Палестинское агентство новостей WAFA со ссылкой на медицинские источники."В результате новой резни, учиненной оккупационными силами в районе Бейт-Лахия на севере сектора Газа, более 62 граждан погибли и десятки получили ранения в результате попадания в пятиэтажный жилой дом, в котором проживают около 150 перемещенных лиц", - отметили источники.По данным агентства, еще десятки граждан остаются под завалами разрушенного здания. При этом, по его информации, израильская армия не прекращает артиллерийский обстрел местности рядом с больницей Кемаль Удван, куда доставляют раненых после этой бомбёжки.
https://ria.ru/20241029/izrail-1980619920.html
израиль
сектор газа
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в мире, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
При обстреле жилого дома в секторе Газа погибли более 60 человек

WAFA: при израильском обстреле дома в секторе Газа погибли более 60 человек

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ДОХА, 29 окт - РИА Новости. Более 60 граждан, включая детей и женщин, погибли, десятки получили ранения, в результате обстрела во вторник израильскими военными пятиэтажного жилого дома в Бейт-Лахии на севере сектора Газа, сообщило Палестинское агентство новостей WAFA со ссылкой на медицинские источники.
"В результате новой резни, учиненной оккупационными силами в районе Бейт-Лахия на севере сектора Газа, более 62 граждан погибли и десятки получили ранения в результате попадания в пятиэтажный жилой дом, в котором проживают около 150 перемещенных лиц", - отметили источники.
По данным агентства, еще десятки граждан остаются под завалами разрушенного здания. При этом, по его информации, израильская армия не прекращает артиллерийский обстрел местности рядом с больницей Кемаль Удван, куда доставляют раненых после этой бомбёжки.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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В миреИзраильСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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