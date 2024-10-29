https://ria.ru/20241029/wafa-1980639536.html
При обстреле жилого дома в секторе Газа погибли более 60 человек
При обстреле жилого дома в секторе Газа погибли более 60 человек - РИА Новости, 29.10.2024
При обстреле жилого дома в секторе Газа погибли более 60 человек
Более 60 граждан, включая детей и женщин, погибли, десятки получили ранения, в результате обстрела во вторник израильскими военными пятиэтажного жилого дома в... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:14
2024-10-29T10:14
2024-10-29T10:24
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израиль
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ДОХА, 29 окт - РИА Новости. Более 60 граждан, включая детей и женщин, погибли, десятки получили ранения, в результате обстрела во вторник израильскими военными пятиэтажного жилого дома в Бейт-Лахии на севере сектора Газа, сообщило Палестинское агентство новостей WAFA со ссылкой на медицинские источники."В результате новой резни, учиненной оккупационными силами в районе Бейт-Лахия на севере сектора Газа, более 62 граждан погибли и десятки получили ранения в результате попадания в пятиэтажный жилой дом, в котором проживают около 150 перемещенных лиц", - отметили источники.По данным агентства, еще десятки граждан остаются под завалами разрушенного здания. При этом, по его информации, израильская армия не прекращает артиллерийский обстрел местности рядом с больницей Кемаль Удван, куда доставляют раненых после этой бомбёжки.
https://ria.ru/20241029/izrail-1980619920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
При обстреле жилого дома в секторе Газа погибли более 60 человек
WAFA: при израильском обстреле дома в секторе Газа погибли более 60 человек