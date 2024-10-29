https://ria.ru/20241029/wafa-1980639536.html

При обстреле жилого дома в секторе Газа погибли более 60 человек

При обстреле жилого дома в секторе Газа погибли более 60 человек - РИА Новости, 29.10.2024

При обстреле жилого дома в секторе Газа погибли более 60 человек

Более 60 граждан, включая детей и женщин, погибли, десятки получили ранения, в результате обстрела во вторник израильскими военными пятиэтажного жилого дома в... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T10:14

2024-10-29T10:14

2024-10-29T10:24

в мире

израиль

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg

ДОХА, 29 окт - РИА Новости. Более 60 граждан, включая детей и женщин, погибли, десятки получили ранения, в результате обстрела во вторник израильскими военными пятиэтажного жилого дома в Бейт-Лахии на севере сектора Газа, сообщило Палестинское агентство новостей WAFA со ссылкой на медицинские источники."В результате новой резни, учиненной оккупационными силами в районе Бейт-Лахия на севере сектора Газа, более 62 граждан погибли и десятки получили ранения в результате попадания в пятиэтажный жилой дом, в котором проживают около 150 перемещенных лиц", - отметили источники.По данным агентства, еще десятки граждан остаются под завалами разрушенного здания. При этом, по его информации, израильская армия не прекращает артиллерийский обстрел местности рядом с больницей Кемаль Удван, куда доставляют раненых после этой бомбёжки.

https://ria.ru/20241029/izrail-1980619920.html

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году